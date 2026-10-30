Η αφαίρεση του χαλκοσωλήνα οδήγησε στην έκρηξη στο νεοκλασσικό της Πλάκας που άφησε πίσω της έξι νεκρούς.

Οργή προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, συνελήφθησαν από τις Αρχές, καθώς κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τη διαρροή φυσικού αερίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις από το κτίριο.

Η έκρηξη έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου στις 06.45 το πρωί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι 3 συλληφθέντες μπήκαν στο ακίνητο και πάνω στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χαλκό, έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή. Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και κάποια στιγμή, όταν κάποιος από τους αδικοχαμένους ενοίκους άνοιξε έναν διακόπτη, δημιουργήθηκε σπινθήρας και ακολούθησε η φονική έκρηξη.

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Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε έπειτα από 34 ημέρες εντατικών ερευνών και απόλυτης μυστικότητας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές, δύο από τους κατηγορουμένους φέρονται να μπήκαν στο κτίριο και να επενέβησαν στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου, ενώ ο τρίτος είχε ρόλο επιτήρησης.

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών, που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και μία έγκυος γυναίκα.

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«Είμαστε συγκλονισμένοι που χάθηκαν επτά άνθρωποι για ένα σωλήνα αξίας 25 ευρώ» είπε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, οι οποίες θα δηλώσουν παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας στην ανάκριση.

Το βίντεο και η διαδρομή των τριών ανδρών

Καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα αποτέλεσε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με το υλικό και την αναπαράσταση της διαδρομής τους από τις Αρχές, οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν πεζή από την περιοχή της Ομόνοιας και κινήθηκαν μέσα από στενά δρομάκια προς την Πλάκα. Περίπου πέντε ώρες πριν από την έκρηξη, ο 34χρονος και ο 55χρονος φέρονται να εισήλθαν στο κτίριο, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος παρέμεινε σε ρόλο τσιλιαδόρου. Οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο, όπου βρισκόταν ο μετρητής φυσικού αερίου. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, επιχείρησαν να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις, επεμβαίνοντας σε σωλήνα παροχής φυσικού αερίου. Η παρέμβαση φέρεται να προκάλεσε τη διαρροή. Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν τρέχοντας από το κτίριο, έχοντας στην κατοχή τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα, όπως φέρεται να αποτυπώνεται στο βίντεο.

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Πώς προκλήθηκε η έκρηξη

Το φυσικό αέριο που διέρρευσε από τον σωλήνα φέρεται να διοχετεύθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και να συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, η έκρηξη προκλήθηκε όταν δημιουργήθηκε σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη γυναίκα να σηκώθηκε και να ενεργοποίησε κάποιον διακόπτη, προκαλώντας την ανάφλεξη του συσσωρευμένου αερίου. Η ισχυρή έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

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Η επιστημονική έρευνα που οδήγησε στις συλλήψεις

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, η ΔΑΕΕ αξιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό, στοιχεία από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και τα ευρήματα από την αυτοψία και την εξέταση των πειστηρίων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεργασία με δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημικό και το εργαστήριο μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων συνέδραμαν επίσης η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη «πό την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας. Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης.»

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Το προφίλ των τριών συλληφθέντων

Οι 3 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί πάνω από 20 φορές ο καθένας τα τελευταία χρόνια για παρόμοια αδικήματα, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, διαρρήξεις και κλοπές. Σε όλες τις περιπτώσεις έπεφταν στα χέρια της αστυνομίας, αλλά πολύ σύντομα ήταν και πάλι ελεύθεροι.

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Σε βάρος των 3 κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, για έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και θάνατος, για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και θάνατος αλλά και για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής. Οι 3 κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ενώ κατά τις πρώτες τους δηλώσεις φέρονται να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του συμβάντος.

https://exchange.glomex.com/video/v-dmi95d1w013t?integrationId=40599y14juihe6ly