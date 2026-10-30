Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι.

Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, παροχές, εφάπαξ, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 2 έως 6 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

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1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.