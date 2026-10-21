Προσοχή στην αίτηση για το Α21. Οι δικαιούχοι.

Τρεις πληρωμές έρχονται για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού μέχρι την ολοκλήρωση του Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει έξτρα πληρωμή εντός Δεκεμβρίου η οποία δεν αποκλείεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

- 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η 5η διμηνιαία δόση του 2026.

- εντός Δεκεμβρίου: μεταξύ 21-23 Δεκεμβρίου μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που έχει ψηφιστεί δίνεται η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

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- 29 Ιανουαρίου 2027 θα πληρωθούν οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2026 που κάνουν αίτηση συνήθως τελευταία στιγμή εντός Ιανουαρίου 2027.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή Νοεμβρίου 2026.

Η εφαρμογή θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών για υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

- τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

- η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών.

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται:

α) Εάν περιέλθουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του δικαιούχου, το επίδομα επιστρέφεται από την έναρξη χορήγησής του.

β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

γ) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

2. Υποβληθείσα αίτηση Α21 με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύναται να τίθεται σε αναστολή, πριν από την καταβολή του επιδόματος, μέχρι να ελεγχθούν τα επισυναπτόμενα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

3. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρυνθεί από την Ελλάδα και η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.

β) Εάν ο δικαιούχος απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή ελληνικής τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξαρτώμενο τέκνο ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του Εξωτερικού.

γ) Εάν η δικαιούχος μητέρα και τα εξαρτώμενα τέκνα φιλοξενούνται σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών.