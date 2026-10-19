Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος γέννησης.

Αυξημένο επίδομα γέννησης προβλέπεται για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η νέα ρύθμιση αυξάνει το ποσό που χορηγείται για το τέταρτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο, ενώ προβλέπει την καταβολή της διαφοράς και σε δικαιούχους που έχουν ήδη εισπράξει το επίδομα ή μέρος αυτού.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το επίδομα για το τέταρτο παιδί, το οποίο αυξάνεται από τα 3.500 στα 4.500 ευρώ. Παράλληλα, για κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 1.000 ευρώ, η οποία προστίθεται σωρευτικά στο ποσό που αντιστοιχεί στο τέταρτο παιδί.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος

Με βάση τις προβλέψεις της ρύθμισης, το ύψος του επιδόματος γέννησης καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά γέννησης του παιδιού και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας μετά τη γέννησή του.

Ειδικότερα, για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο το επίδομα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ, για το δεύτερο σε 2.700 ευρώ και για το τρίτο σε 3.000 ευρώ. Για το τέταρτο παιδί το ποσό διαμορφώνεται πλέον στα 4.500 ευρώ, ενώ για κάθε επόμενο παιδί αυξάνεται κατά επιπλέον 1.000 ευρώ.

Έτσι, για το πέμπτο εξαρτώμενο τέκνο το συνολικό επίδομα ανέρχεται σε 5.500 ευρώ, ενώ για το έκτο φτάνει τα 6.500 ευρώ. Η κλιμακωτή αυτή προσαύξηση διαφοροποιεί την οικονομική ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς συνδέει το ύψος της παροχής με τη σειρά γέννησης του παιδιού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταβολή σε δύο δόσεις

Το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία.

Για το πρώτο παιδί προβλέπονται δύο δόσεις των 1.200 ευρώ, για το δεύτερο δύο δόσεις των 1.350 ευρώ και για το τρίτο δύο δόσεις των 1.500 ευρώ. Για το τέταρτο παιδί, κάθε δόση αυξάνεται στα 2.250 ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό να φτάνει τα 4.500 ευρώ.

Για κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο, η κάθε δόση προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης, δηλαδή κατά 500 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική ενίσχυση αυξάνεται αναλογικά, διατηρώντας την καταβολή σε δύο ισόποσες πληρωμές.

Αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για την καταβολή της διαφοράς σε δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει το επίδομα γέννησης. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εφεξής.

Σύμφωνα με το άρθρο 22, η διαφορά που προκύπτει από την αύξηση καταβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση, σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά δικαιούχους που έχουν ήδη εισπράξει ολόκληρο το επίδομα εφάπαξ. Η δεύτερη αφορά όσους έχουν λάβει την πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες δόσεις, για τους οποίους η διαφορά καταβάλλεται κατ’ αναλογία.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η καταβολή της διαφοράς θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αντίστοιχη διάταξη του νόμου.

Η ρύθμιση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από τις αρχές του 2026 θα λάβουν τα ποσά που προβλέπει το νέο καθεστώς, ακόμη και αν η αρχική πληρωμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί.