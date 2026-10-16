Πώς θα υπολογιστεί η αύξηση 2,8% και ποιοι θα πάρουν αύξηση σε όλη τη σύνταξη - Παραδείγματα.

Χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,8% στο σύνολο της σύνταξής τους, αλλά μόνο στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς. Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά με την αύξηση του 2026 θα λάβουν την αύξηση του 2027 σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξής τους. Έτσι η περιβόητη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που τελικά είναι πάγωμα διαμορφώνει δύο διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, με την προσωπική διαφορά να εξακολουθεί να επηρεάζει το τελικό ποσό της αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και, ως εκ τούτου, η αύξηση του 2,8% θα υπολογιστεί μόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξή τους, χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά μέσω της αύξησης του 2026, θα λάβουν την αύξηση στο σύνολο της σύνταξής τους.

Πώς θα επηρεαστούν όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά

Για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, η αύξηση του 2,8% θα αφορά αποκλειστικά το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Η προσωπική διαφορά θα παραμείνει αμετάβλητη, χωρίς να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό.

Επομένως, η αύξηση θα είναι πραγματική, αλλά θα υπολογίζεται στη σύνταξη χωρίς την προσωπική διαφορά και όχι στο σύνολο του ποσού που καταβάλλεται σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ

Ο συνταξιούχος λαμβάνει συνολικά 900 ευρώ τον μήνα. Με αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη, θα κερδίσει 22,40 ευρώ τον μήνα και το συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί στα 922,40 ευρώ.

Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 900 ευρώ, θα έφτανε τα 25,20 ευρώ. Επομένως, η διαφορά ανέρχεται σε 2,80 ευρώ τον μήνα ή 33,60 ευρώ τον χρόνο.

Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 150 ευρώ

Το συνολικό ποσό που εισπράττει σήμερα είναι 1.150 ευρώ. Με αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη, θα λάβει επιπλέον 28 ευρώ και θα φτάσει στα 1.178 ευρώ τον μήνα.

Εάν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 1.150 ευρώ, θα ήταν 32,20 ευρώ. Η διαφορά είναι 4,20 ευρώ τον μήνα ή 50,40 ευρώ τον χρόνο.

Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 200 ευρώ

Ο συνταξιούχος λαμβάνει συνολικά 1.400 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη αντιστοιχεί σε 33,60 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1.433,60 ευρώ.

Αν το ίδιο ποσοστό εφαρμοζόταν στα 1.400 ευρώ, η αύξηση θα ήταν 39,20 ευρώ. Η διαφορά φτάνει τα 5,60 ευρώ τον μήνα ή 67,20 ευρώ τον χρόνο.

Παράδειγμα 4: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.400 ευρώ και προσωπική διαφορά 250 ευρώ

Το συνολικό μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 1.650 ευρώ. Με αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη, ο συνταξιούχος θα κερδίσει 39,20 ευρώ τον μήνα.

Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 1.650 ευρώ, θα ανερχόταν σε 46,20 ευρώ. Η διαφορά διαμορφώνεται στα 7 ευρώ τον μήνα ή 84 ευρώ τον χρόνο.

Ποιοι 300.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση σε ολόκληρη τη σύνταξη

Διαφορετική θα είναι η αντιμετώπιση για τους συνταξιούχους που έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά με την αύξηση του 2026.

Για αυτή την κατηγορία, το ποσοστό αύξησης 2,8% θα υπολογιστεί στο σύνολο της σύνταξης, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς που να εξαιρείται από τον υπολογισμό.

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Η σχετική ρύθμιση του άρθρου 265 του ν. 5259/2025 προβλέπει ότι οι αυξήσεις από το 2027 δεν θα συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν την αύξηση να αποτυπώνεται στο ποσό της κύριας σύνταξής τους, χωρίς να απαιτείται πρώτα ο μηδενισμός της διαφοράς.

Η προσωπική διαφορά, ωστόσο, δεν καταργείται αυτομάτως. Για όσους εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο, θα παραμείνει ως ξεχωριστό ποσό, ενώ για όσους την έχουν μηδενίσει, η αύξηση θα υπολογίζεται σε ολόκληρη τη σύνταξη.

Αναλυτικότερα: «Από το έτος 2027 και εφεξής χορηγείται πλήρης αύξηση στο ποσό των κύριων συντάξεων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, χωρίς συμψηφισμό του εναπομείναντος υπερβάλλοντος ποσού λόγω προσωπικής διαφοράς. Επομένως, η προσωπική διαφορά που έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, διατηρείται από 1ης.1.2027 και εφεξής χωρίς να συμψηφίζεται με τις εφεξής χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων. Το ποσό αυτό δεν αναπροσαρμόζεται κατά την αύξηση των συντάξεων».