Η νέα αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται, σύμφωνα με το προσχέδιο, σε 2,8% (μεικτά).

Με ποσά που ξεκινούν από 14 ευρώ το μήνα μεικτά και το επίδομα 400 ευρώ το Νοέμβριο (από 250 ευρώ πέρυσι) καλούνται οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κύμα ακρίβειας που σαρώνει την ελληνική οικονομία.

Πιο αναλυτικά, αύξηση κατά 2,8% (μεικτά) στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027, για το σύνολο των συνταξιούχων, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, το πακέτο για τους συνταξιούχους συμπληρώνεται από την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ (Νοέμβριος), την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1.1.2027, καθώς και την κατάργηση της περικοπής κατά 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία (αφορά ελάχιστες συντάξεις).

Αύξηση συντάξεων 2027

Η νέα αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται, σύμφωνα με το προσχέδιο, σε 2,8% (μεικτά), με βάση τον προβλεπόμενο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και λαμβάνοντας υπόψη και τα μακροοικονομικά στοιχεία του 2025. Το δημοσιονομικό κόστος της αναπροσαρμογής υπολογίζεται σε 807 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η αύξηση θα εφαρμοστεί οριζόντια στο σύνολο των συνταξιούχων, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά δεν θα «απορροφά» πλέον την ετήσια αναπροσαρμογή, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Από 14 έως 42 ευρώ μεικτά τον μήνα είναι η «αύξηση» των συντάξεων που έρχεται το 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη 500 ευρώ, η αύξηση περιορίζεται στα μόλις 14 ευρώ τον μήνα, ενώ ακόμη και για σύνταξη 1.500 ευρώ φτάνει τα 42 ευρώ – και αυτά πριν από φόρους και κρατήσεις.

Σύμφωνα με ενδεικτικούς υπολογισμούς, η αύξηση θα υπολογιστεί πάνω στο ποσό της κύριας σύνταξης. Για μεικτή σύνταξη 500 ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται στα 14 ευρώ τον μήνα (ήτοι 0,46 λεπτά την ημέρα) ενώ για σύνταξη 600 ευρώ φθάνει τα 16,80 ευρώ (0,56 λεπτά την ημέρα).

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Στα 800 ευρώ η μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 22,40 ευρώ (0,74 λεπτά την ημέρα), στα 1.000 ευρώ σε 28 ευρώ (0,93 λεπτά την ημέρα), στα 1.200 ευρώ σε 33,60 ευρώ (1,12 την ημέρα) και στα 1.500 ευρώ σε 42 ευρώ τον μήνα. Τα ποσά είναι μεικτά, πριν από τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ΕΑΣ και φόρο.

Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 168 ευρώ για σύνταξη 500 ευρώ, 268,80 ευρώ για σύνταξη 800 ευρώ, 336 ευρώ για σύνταξη 1.000 ευρώ, 403,20 ευρώ για σύνταξη 1.200 ευρώ και 504 ευρώ για σύνταξη 1.500 ευρώ, προ κρατήσεων.

Επίδομα 400 ευρώ

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Από τον Νοέμβριο του 2026 το ποσό αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και, το κυριότερο, επεκτείνεται σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών. Με την επέκταση προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να φθάνει τα 2,2 εκατομμύρια. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Τα 400 ευρώ θα καταβάλλονται επίσης στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Το προσχέδιο επισημαίνει ότι, σε σχέση με το καθεστώς του 2025, η διεύρυνση των δικαιούχων και η αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ συνεπάγονται πρόσθετο κόστος 516 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη αλλαγή για 670.000 συνταξιούχους

Σημαντικό στοιχείο του 2027 αφορά τους περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Μέχρι σήμερα, οι συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και διατηρούσαν θετική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους δεν λάμβαναν πάντοτε ολόκληρη την ετήσια αύξηση στην τσέπη. Η αύξηση συμψηφιζόταν ολικά ή μερικά με την προσωπική διαφορά.

Το 2026 ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της αύξησης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται πλήρως. Συνεπώς, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση, είτε έχουν προσωπική διαφορά είτε όχι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η προσωπική διαφορά δεν καταργείται και δεν περικόπτεται. Εξακολουθεί να καταβάλλεται στο σημερινό της ύψος, αλλά παύει να λειτουργεί ως «κόφτης» των μελλοντικών αυξήσεων.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 30 ευρώ θα λάβει κανονικά αύξηση 28 ευρώ τον μήνα. Η προσωπική διαφορά των 30 ευρώ θα συνεχίσει παράλληλα να καταβάλλεται. Αντίστοιχα, στα 1.500 ευρώ η αύξηση θα είναι 42 ευρώ, χωρίς να απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.