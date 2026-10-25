Ο ιδρυτής της Viva προειδοποιεί ότι εάν η δραστηριότητα της Pizza Fan σταματήσει πλήρως και δεσμευτούν όλοι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί, η αξία του επιχειρηματικού δικτύου κινδυνεύει να χαθεί.

Την ανάγκη να προστατευθούν οι 2.500 θέσεις εργασίας στην Pizza Fan και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, παράλληλα με την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής, επισημαίνει ο ιδρυτής και CEO της Viva Χάρης Καρώνης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση της εταιρείας δεν θα είχε μόνο σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, αλλά θα περιόριζε δραστικά και τις πιθανότητες του Δημοσίου να εισπράξει τις οφειλές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν.

Σε δημόσια παρέμβασή του για την υπόθεση της Pizza Fan, ο ιδρυτής και CEO της Viva χαρακτηρίζει σημαντική επιτυχία των αρμόδιων αρχών την αποκάλυψη της φερόμενης φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να προχωρήσει και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Ωστόσο, θέτει το ζήτημα της διαχείρισης της υπόθεσης με τρόπο που δεν θα οδηγήσει στην οριστική απαξίωση της επιχείρησης, στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και, τελικά, στην αδυναμία είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο.

Όπως επισημαίνει ο Χάρης Καρώνης, το Δημόσιο καλείται να διαδραματίσει έναν διττό ρόλο: αφενός να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις και αφετέρου να συμβάλει στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης από την οποία προσδοκά να εισπράξει σημαντικά ποσά. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια δύσκολη αλλά όχι πρωτόγνωρη ισορροπία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.

Η αξία του επιχειρηματικού δικτύου κινδυνεύει να χαθεί

Ο ιδρυτής της Viva προειδοποιεί ότι εάν η δραστηριότητα της Pizza Fan σταματήσει πλήρως και δεσμευτούν όλοι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί, η αξία του επιχειρηματικού δικτύου κινδυνεύει να χαθεί. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εξανεμίσει όχι μόνο τις προοπτικές ανάκαμψης, αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους υπόλοιπους πιστωτές.

Το εμπορικό σήμα της Pizza Fan, όπως σημειώνει, έχει ήδη δεχθεί σοβαρό πλήγμα, την ώρα που οι υποχρεώσεις προς εργαζομένους, προμηθευτές και ιδιοκτήτες ακινήτων εξακολουθούν να υφίστανται. Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, η μεταγενέστερη εκποίηση εξοπλισμού και αποθεμάτων ενδέχεται να αποφέρει ελάχιστα έσοδα, αφήνοντας τους 2.500 εργαζομένους χωρίς δουλειά και το Δημόσιο με περιορισμένες δυνατότητες να ανακτήσει όσα του οφείλονται.

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Ο Χάρης Καρώνης υπογραμμίζει ότι το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει εργαλεία για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, όπως η προσωρινή διαχείριση μιας επιχείρησης από τρίτα πρόσωπα ή ο ορισμός μεσεγγυητή. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, είναι η ταχύτητα ενεργοποίησης αυτών των μηχανισμών, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι οι καθυστερήσεις της δημόσιας διοίκησης μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη απαξίωση επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές και νομικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με τον Χάρη Καρώνη, η συνέχιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης που ελέγχεται για φοροδιαφυγή δεν συνεπάγεται ούτε ατιμωρησία ούτε παρεμπόδιση της δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης. Αντιθέτως, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών, την εφαρμογή αυστηρών δικλείδων ασφαλείας και τον έλεγχο κάθε συναλλαγής, μπορεί να διατηρηθεί η επιχειρηματική αξία μέχρι να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης και να προσδιοριστεί το ύψος των ενδεχόμενων οφειλών.

«Είναι επομένως προς όφελος του Δημοσίου να προστατεύσει την επιχείρηση – όχι προσωπικά τους ιδιοκτήτες της», επισημαίνει χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας από την απόδοση προσωπικών ευθυνών σε όσους ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους συνεργάτες του δικτύου franchise της Pizza Fan, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Όπως υποστηρίζει, η ευθύνη και ο βαθμός εμπλοκής κάθε συνεργάτη πρέπει να αποδειχθούν ξεχωριστά, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή όλων σε ενδεχόμενες παραβάσεις.

Όσοι απαλλαγούν από τις κατηγορίες θα πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ακόμη όμως και για όσους προκύψουν συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις, η διατήρηση ενός λειτουργικού επιχειρηματικού δικτύου αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Ο Χάρης Καρώνης καταλήγει ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης συνιστά ήδη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του ελληνικού Δημοσίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η τελική επιτυχία, ωστόσο, δεν θα κριθεί μόνο από τον εντοπισμό των υπευθύνων και την επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως από το κατά πόσο θα καταστεί εφικτή η είσπραξη των οφειλών, χωρίς να καταστραφεί μια οικονομική δραστηριότητα που συντηρεί χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Η προσπάθεια του Δημοσίου θα ευοδωθεί τελικά, όχι απλώς με το να καταδειχθεί ο υπεύθυνος της φοροδιαφυγής αλλά κυρίως με το να εισπραχθούν όσα αποδειχθεί ότι οφείλονται, χωρίς να χαθούν 2.500 θέσεις εργασίας και η δυνατότητα των αθώων να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους», τονίζει.