Η κυβέρνηση μιλά για «εθνική επιτυχία», ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και όχι μόνο. Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη – Τσουκαλά, παρέμβαση Σαμαρά και εξώδικο από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν χθες, Κυριακή (25/10) οι αντιδράσεις για το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ τηςΙεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και του αιγυπτιακού κράτους, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αμφισβητούν τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και να ζητούν τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το ιδιοκτησιακό και περιουσιακό καθεστώς της Μονής, καθώς, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση του θρησκευτικού της χαρακτήρα και της απρόσκοπτης λειτουργίας της, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για την κυριότητα των ακινήτων και των εκτάσεων που συνδέονται με αυτήν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως εξέλιξη «ιστορικής σημασίας», υποστηρίζοντας ότι «για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για διευθέτηση μιας «θεσμικής εκκρεμότητας 1.500 χρόνων», συνεχάρη τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας για τους χειρισμούς τους και χαρακτήρισε τη συμφωνία «εθνική επιτυχία». Παράλληλα, συνέδεσε την εξέλιξη με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της ΑΟΖ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εξελίξεις επιβεβαιώνουν το βάθος των διμερών σχέσεων.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid0bpwFinD4AdPG28gfgQ9UH58fQ6x8Hv3xsQ35sCg9AfmBoVxPZFYnBFgnRTxAGhFzl}

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη να δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία. Μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ στα Βριλήσσια, επικαλέστηκε τη στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση αμφισβητεί μια συμφωνία την οποία χαιρετίζουν κορυφαίοι εκκλησιαστικοί θεσμοί.

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«Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», ανέφερε, κατηγορώντας στη συνέχεια τα κόμματα ότι «δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αντιδημοκρατική μετάλλαξη» και απόπειρα φίμωσης όσων θέτουν ερωτήματα για τους χειρισμούς της. Η αντιπαράθεση προσέλαβε έτσι και ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να ταυτίσει την κριτική προς την κυβέρνηση με την υπονόμευση της χώρας.

Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, πάντως, δεν ανέκοψαν τις αντιδράσεις. Η ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση, όπως και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, θέτουν με διαφορετικές διατυπώσεις το ίδιο βασικό ζήτημα: την ανάγκη δημοσιοποίησης του συμφωνητικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον τρόπο προστατεύονται τα ιστορικά περιουσιακά δικαιώματα της Μονής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το ερώτημα εάν η συμφωνία περιορίζεται στην κατοχύρωση της χρήσης των χώρων από τη Σιναϊτική Αδελφότητα ή διασφαλίζει και την κυριότητά τους, καθώς και τι προβλέπεται για τα ακίνητα και τις εκτάσεις εκτός των τειχών της Μονής.

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία προχώρησε στην αποστολή εξώδικης δήλωσης προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και εκκλησιαστικούς παράγοντες, ζητώντας τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, αλλά και διευκρινίσεις για το εάν υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

ΕΛΑΣ: Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τη Μονή Σινά

Σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση της Μονής Σινά καταλογίζει η ΕΛΑΣ, η οποία, με ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της, ζητά την άμεση δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Το κόμμα επισημαίνει ότι, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η υπόθεση έφτασε σε οριακό σημείο, ενώ εκφράζει ανησυχία για δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο συμβιβασμός ενδέχεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, περιορίζοντας τα δικαιώματα της Μονής στην κατοχή και τη χρήση τους.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της, άφησε την υπόθεση να φτάσει σε οριακό σημείο. Σήμερα καλείται να εξηγήσει γιατί, μετά από μήνες χειρισμών και καθησυχαστικών δηλώσεων, τα δημοσιεύματα περιγράφουν έναν συμβιβασμό που φέρεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο και περιορίζει τη Μονή σε δικαιώματα κατοχής και χρήσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα, δημοσιοποιώντας τη συμφωνία μαζί με τυχόν συνοδευτικές δεσμεύσεις.

«Ποια δικαιώματα κατοχυρώνονται; Ποιες διεκδικήσεις εγκαταλείπονται; Ποια ακίνητα καλύπτονται και ποιες εγγυήσεις αποτρέπουν νέες αμφισβητήσεις;», είναι τα ερωτήματα που θέτει.

Παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις για την τύχη των εκτός των τειχών ακινήτων και κήπων, οι οποίοι συνδέονται με την επιβίωση της Μονής, καθώς και για τις εγγυήσεις της μελλοντικής λειτουργίας της.

«Η αυτονομία της Μονής, οι αποφάσεις της αδελφότητας και το εκκλησιαστικό σκέλος της συμφωνίας πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Δεν απαλλάσσουν, όμως, την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη για τους δικούς της ανεπαρκείς χειρισμούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

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ΠΑΣΟΚ: Για τι ακριβώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση;

Στην υπόθεση της Μονής Σινά επανήλθε χθες το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος αμφισβήτησε τους πανηγυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη και ζήτησε να δημοσιοποιηθεί το συμφωνητικό πριν από την υπογραφή του.

Η νέα παρέμβαση ακολούθησε την προχθεσινή ανακοίνωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος είχε ήδη επισημάνει ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και είχε ασκήσει κριτική για τις συνθήκες υπό τις οποίες προωθείται η συμφωνία.

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02AEYwAtxALJj3BXCcm57yCb6WBZi8ujT542s9gBZAyCNAFhcEZr2jxAvDxzHmcJRWl}

Ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διασφάλιση της θρησκευτικής λειτουργίας και της κατοχής των χώρων λατρείας, χωρίς να κάνει λόγο για την κυριότητά τους.

«Γιατί στην ανάρτηση του αναφέρεται μόνο στον θρησκευτικό χαρακτήρα, τον μοναστικό τρόπο ζωής της Μονής και σε "αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας" και όχι σε κυριότητα; Για τι ακριβώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε επίσης την αναφορά του πρωθυπουργού σε «θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων», θέτοντας το ερώτημα πότε ακριβώς είχε αμφισβητηθεί το πνευματικό καθεστώς και ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής.

«Εκείνο, αντιθέτως, που για πρώτη φορά μετά από δέκα πέντε αιώνες αμφισβητήθηκε ευθέως από την κυβέρνηση της φίλης Αιγύπτου ήταν τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα της Μονής στα ακίνητα αυτής. Πώς ρυθμίστηκαν αυτά τα θέματα και μάλιστα υπό καθεστώς πίεσης;», ανέφερε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η αποτίμηση της συμφωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, τονίζοντας ότι «το αν κάτι συνιστά "εθνική επιτυχία", δεν θα κριθεί από τον Πρωθυπουργό αλλά από τα ιστορικά και πραγματικά δεδομένα».

«Αντί πολλών λόγων, η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού, πριν την υπογραφή του, ώστε να εκτιμηθούν οι συνέπειές του στη λειτουργία και την ιδιοκτησία της Μονής», κατέληξε.

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Η απάντηση Τσουκαλά στον Μαρινάκη

Η αντιπαράθεση, πάντως, δεν περιορίστηκε στο περιεχόμενο της συμφωνίας, καθώς ο Κώστας Τσουκαλάς επανήλθε με νέα δήλωση, απαντώντας στην κατηγορία του Παύλου Μαρινάκη ότι το ΠΑΣΟΚ «κάνει αντιπολίτευση στη χώρα».

«Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όποιος θέτει εύλογα ερωτήματα και ζητεί διαφάνεια, κάνει αντιπολίτευση ...στη χώρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θεωρεί πως διαθέτει «το μονοπώλιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «αντιδημοκρατική μετάλλαξη» της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «η προσπάθεια φίμωσης που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προηγούμενο μετά τη Μεταπολίτευση».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονεία, συνδέοντας τη στάση της με το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί πλέον «και ζήτημα δημοκρατίας».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα ακόμη και σε πολίτες που στο παρελθόν είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως ανέφερε, τη διατήρηση του «φιλελεύθερου και δημοκρατικού κεκτημένου της χώρας».

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Σαμαράς: Πυκνώνουν τα σύννεφα» για τη Μονή Σινά

Στην υπόθεση της Μονής Σινά αναφέρθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο άρθρου του στην εφημερίδα «Εστία», με το οποίο εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, συμπεριέλαβε στις αιχμές του και τις εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης.

«Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός υπουργού και κανενός πρωθυπουργού. Αφορά το έθνος και την ιστορική του συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας τις εξελίξεις στο Σινά με τη γενικότερη κριτική του για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική, ο Αντώνης Σαμαράς σημείωσε:

«Κι ότι ο κομματικός φανατισμός ορισμένων, εμποδίζει την ανάγνωση της εθνικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που αποτυπώνεται και στο μείζον εθνικό θέμα της Μονής Σινά. Πυκνώνουν τα σύννεφα κι εκεί. Πρέπει το υπουργείο των Εξωτερικών να δώσει στη δημοσιότητα το συμφωνητικό που προτείνουμε ως χώρα για το μέλλον της Μονής. Και μένω εδώ, προς το παρόν».

Η παρέμβασή του προστίθεται στις πιέσεις προς την κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση του συμφωνητικού, με τον πρώην πρωθυπουργό να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στο ζήτημα.

{https://www.facebook.com/AntonisSamaras.official/posts/pfbid02LhsNPAfxqa9Xp2yEt33YtNJKuT5UGjDu2XmG27RKe3ZvxS7JjvU73zABhR692ovtl}

ΣΥΡΙΖΑ: Ιστορική συμφωνία, αλλά σε βάρος της Μονής

Σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς άσκησε και η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό της συμφωνίας ως ιστορικής επιτυχίας.

«Για "ιστορική τομή" και "ιστορική συμφωνία" της Μονής Σινά με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, κάνουν λόγο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Πράγματι η συμφωνία είναι ιστορική αλλά σε βάρος του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού σε αδιάκοπη λειτουργία εδώ και 15 αιώνες», ανέφερε.

Η Ρένα Δούρου κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να δώσουν άμεσα στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τις συνέπειές της.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η κυβέρνηση αποδέχθηκε μια λύση που διασφαλίζει κυρίως τη λειτουργία της Μονής, μετατρέποντας τα ιστορικά ιδιοκτησιακά δικαιώματά της σε δικαιώματα χρήσης.

Παράλληλα, έθεσε ζητήματα σχετικά με την προστασία της αυτονομίας της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Όρους Σινά, την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τον έλεγχο της γης και του υπεδάφους.

«Γιατί στην επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών αλλά και στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών δεν αναφέρεται πουθενά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής;», διερωτήθηκε.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ακόμη να διευκρινιστεί εάν ασκήθηκαν πιέσεις στους μοναχούς προκειμένου να αποδεχθούν τη συμφωνία, ενώ επικαλέστηκε επιστολή του πρώην Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο.

Σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου, στην επιστολή αυτή ο πρώην Αρχιεπίσκοπος υποστηρίζει ότι «δυστυχώς η Μονή "πουλήθηκε" από την Ελληνική κυβέρνηση στην Αιγυπτιακή με πρόσχημα ψεύτικη δικαστική διαδικασία».

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid02kLGcK2QZxeLY2n9evdsNSyitS5viiD1EJwZ5JREhr4L43unfQfFxk4ZyhfQBHvFl}

Ελληνική Λύση: Εθνική επιτυχία με ημερομηνία λήξης;

Απαντήσεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας και την τύχη της περιουσίας της Μονής ζητά και η Ελληνική Λύση, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις περί «εθνικής επιτυχίας».

Το κόμμα θέτει ιδιαίτερα το ζήτημα της διάρκειας των προβλεπόμενων ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία φέρεται να έχει χρονικό ορίζοντα τριών δεκαετιών.

«Αφού η συμφωνία για τη ΙΜ του Σινά είναι τόσο "καλή" γιατί η κυβέρνηση δεν μας λέει ακριβώς τι περιλαμβάνει, τι συνέβη με την περιουσία της Μονής, την ακίνητη περιουσία, τις εκτάσεις και το κυριότερο, γιατί αυτή η "εθνική επιτυχία" φέρεται να έχει "ημερομηνία λήξης" σε 3 δεκαετίες από σήμερα;», αναφέρει η ανακοίνωση.

«"Εθνική επιτυχία" με "ημερομηνία λήξης", δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, παρά μόνο στον "κόσμο" του πρωθυπουργού», καταλήγει η Ελληνική Λύση.

{https://www.facebook.com/ellinikilisi/posts/pfbid0sA8Dx8uAnixdN7jRk4ffAjgi3gnwzBpx4iZKcvHNPwUwxpZskGzMVQpowr62Ew8fl}

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Εξώδικη δήλωση για τη συμφωνία

Στην αποστολή εξώδικης δήλωσης προχώρησε το Σάββατο η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην προώθηση συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος, το περιεχόμενο της οποίας, όπως υποστηρίζει, παραμένει άγνωστο.

Το εξώδικο, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2026, απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τους εκκλησιαστικούς παράγοντες που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη συμφωνία.

Το κόμμα ζητά να δημοσιοποιηθεί τόσο το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού όσο και τα έγγραφα με τα οποία οι Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι παρείχαν τη συναίνεση και τη συμπαράστασή τους στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί εάν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας για την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με την εξώδικη δήλωση, από τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Μονής του 1971.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» επισημαίνει ότι η Σιναϊτική Αδελφότητα αποτελεί την ανώτατη αρχή της Μονής και οφείλει να διατηρεί την αυτονομία της στα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα.

Τέλος, καλεί τους αποδέκτες του εξωδίκου να προστατεύσουν τη νομική προσωπικότητα και την ακίνητη περιουσία της Μονής, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, δικαστικό και εξώδικο, καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής σε διεθνείς οργανισμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στην UNESCO.

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