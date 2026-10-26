«Εγώ φυσικά, δεν τη… δεν τη… δεν την έχω… δεν ήμουν εγώ στις διαπραγματεύσεις. Υπήρ… Οι άλλοι… Υπήρξαν άλλοι…», είπε ο Γιάννης Λοβέρδος για τη συμφωνία.

Γίνεται ο υφυπουργός Εξωτερικών να μη γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας για τη Μονή Σινά; Γίνεται. Γίνεται να την υπερασπίζεται με σθένος, σε σημείο μάλιστα να χτυπά το χέρι του στο τραπέζι σε πανελλήνια μετάδοση; Κι αυτό γίνεται.

Το σκηνικό που εκτυλίχθηκε χθες, στην εκπομπή της Βούλας Κεχαγιά, ανάμεσα στον Γιάννη Λοβέρδο και τον Γιώργο Καραμέρο, ήταν απλώς σουρεαλιστικό, με τον υφυπουργό Εξωτερικών να χάνει τα λόγια του όταν το στέλεχος της ΕΛΑΣ του υπενθύμισε την ιδιότητά του και το παράδοξο να υπερασπίζεται μια συμφωνία χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της.

«Εγώ φυσικά, δεν τη… δεν τη… δεν την έχω… δεν ήμουν εγώ στις διαπραγματεύσεις. Υπήρ… Οι άλλοι… Υπήρξαν άλλοι…», είπε, ή μάλλον προσπάθησε να πει, ο Γιάννης Λοβέρδος.

Και δεν επρόκειτο για κάποια παρεξήγηση. Λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει ξεκάθαρα: «Εγώ δεν τη γνωρίζω, την υπερασπίζομαι γιατί την υπερασπίζεται ο Βαρθολομαίος και ο Ιερώνυμος».

Με λίγα λόγια, ο υφυπουργός Εξωτερικών δεν γνωρίζει τη συμφωνία, αλλά την υπερασπίζεται με πάθος και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που ζητά να μάθει τι ακριβώς προβλέπει.

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Τελικά, φαίνεται πως για να υπερασπιστεί ένας υφυπουργός μια συμφωνία, δεν χρειάζεται να την έχει διαβάσει. Αρκεί να έχει ενημερωθεί ότι τη στηρίζουν οι εκκλησιαστικοί ιεράρχες.

Δείτε ΕΔΩ, στο 48:17'' το σχετικό απόσπασμα.

Μ. Καλ.