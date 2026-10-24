Οι διαδηλωτές ζητούν να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Χιλιάδες συνταξιούχοι και άλλοι πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο (24/10) στη Μαδρίτη, ζητώντας την προστασία των κρατικών συντάξεων, σε μια περίοδο αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας στην Ισπανία, με φόντο τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να κατηγορεί το συντηρητικό αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ότι επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση των συντάξεων.

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Οι διαδηλωτές ζητούν να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του συνταξιοδοτικού συστήματος και να προστατευτούν τα εισοδήματα των συνταξιούχων, την ώρα που το αυξανόμενο κόστος ζωής προκαλεί έντονο προβληματισμό σε μεγάλα τμήματα της ισπανικής κοινωνίας.

{https://x.com/rtvenoticias/status/2113937684326412662}