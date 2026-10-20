Η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πάνω από 480 επιχειρήσεις διάσωσης.

Εντυπωσιακά πλάνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική Πολιτοφυλακή.

Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Άνταμ τη Δευτέρα (19/10) άφησαν πίσω τους τέσσερις νεκρούς και μεγάλες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια και του Αλικάντε.

Ελικόπτερα επιχείρησαν για τη διάσωση ανθρώπων και κατοικιδίων που είχαν εγκλωβιστεί στις στέγες των σπιτιών τους, ενώ περισσότερα από 80.000 άτομα δέχθηκαν εντολή να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε περιοχές κατά μήκος των παραλιακών μετώπων, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών και μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Αρκετές πόλεις αποκλείστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 2.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, κυρίως στην περιοχή της Ολίβα.

Παράλληλα, η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 496 επιχειρήσεις διάσωσης.Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίστηκαν υπό δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

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