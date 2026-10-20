Ο ηγέτης των συντηρητικών, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι θα ήταν «λάθος» να επιτραπεί στον επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Πέδρο Σάντσεθ, να ηγηθεί ξανά της κυβέρνησης.

Ο ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επιβεβαίωσε σήμερα, Τρίτη, ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ακροδεξιά ενόψει των πρόωρων εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, με στόχο την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

«Το Vox γνωρίζει μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Γνωρίζει ότι έχουμε συναίσθηση της ευθύνης που συνεπάγεται η διακυβέρνηση», δήλωσε ο Φεϊχόο, σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό COPE, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται συμμαχία με το ακροδεξιό κόμμα. «Θα ήταν λάθος να παραδώσουμε τον έλεγχο στον "Σαντσισμό"», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Φεϊχόο, ο οποίος διεκδικεί την πρωθυπουργία, δήλωσε ότι διαπραγματεύεται με το Vox για τον συντονισμό των ψηφοδελτίων για τη Γερουσία και το ενδεχόμενο σχηματισμού συμμαχίας μεταξύ των κυβερνώντων Σοσιαλιστών και άλλων αριστερών κομμάτων.

«Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με το Vox με διακριτικότητα και σεβασμό. Εάν το Vox ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της περίστασης, το ίδιο θα κάνει και το PP», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα δύο κόμματα επεξεργάζονται συμφωνία ώστε να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, με στόχο να εξασφαλίσουν συντηρητική πλειοψηφία στην άνω βουλή του ισπανικού κοινοβουλίου.

«Η συμμαχία του Σάντσεθ με την άκρα Αριστερά απαιτεί θυσίες», λέει το VOX

Οι δηλώσεις του Φεϊχόο απηχούν εκείνες του ηγέτη του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, μία ημέρα νωρίτερα. Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Αμπασκάλ δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με το Λαϊκό Κόμμα, προκειμένου να εμποδίσει τον Σάντσεθ να «κλέψει τις εκλογές», κατηγορώντας τον ότι καλλιεργεί κλίμα «εξαναγκασμού και βίας» με στόχο να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία.

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«Η συμμαχία του Σάντσεθ με την άκρα Αριστερά απαιτεί θυσίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εμείς παραμένουμε πρόθυμοι να καταλήξουμε σε κάποια μορφή συμφωνίας που θα προστατεύει τη Γερουσία από τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο Σάντσεθ με την άκρα Αριστερά», δήλωσε.

Σε πλήγμα για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, η Αριστερά δεν κατάφερε να συσπειρωθεί ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Το κόμμα Podemos, με σημαντική παρουσία στον αριστερό χώρο, επέλεξε να μη συμμετάσχει σε ένα ευρύτερο κοινό ψηφοδέλτιο, με εξαίρεση τις Κανάριες Νήσους και την περιφέρεια της Βαλένθια.

Με πληροφορίες από Politico