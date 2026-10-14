Οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου.

Προβάδισμα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δίνει νέα δημοσκόπηση του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (14/10).

Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εάν οι εκλογές πραγματοποιόντουσαν «σήμερα», το PSOE (Σάντσεθ) θα συγκέντρωνε το 34%, ενώ το συντηρητικό PP (Φεϊχό) θα ακολουθούσε με 22,2%.

Στην τρίτη θέση κατατάσσεται το ακροδεξιό VOX με 17,1%, ενώ ο αριστερός κυβερνητικός εταίρος των Σοσιαλιστών, Sumar, συγκεντρώνει 6,1%.

Τα αποτελέσματα του CIS διαφέρουν από την εικόνα που παρουσιάζουν άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν ισχυρότερη παρουσία του PP και το VOX.

Στο επίκεντρο η στεγαστική κρίση

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 5.025 πολιτών, σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων για το στεγαστικό ζήτημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κατοικία αναδεικνύεται στο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, καθώς το 55,7% των ερωτηθέντων την κατονομάζει ως βασική πηγή ανησυχίας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη μέτρηση, αυξημένο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν η μετανάστευση, με 20,9%, και η κατάσταση της οικονομίας, με 20,3%.

Η έρευνα διεξήχθη εν μέσω κινητοποιήσεων για την κρίση στην κατοικία, οι οποίες είχαν πυροδοτηθεί από την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ. Η ίδια πέθανε σε νοσοκομείο στις 7 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων της δημοσκόπησης.

Ποιον θέλουν οι Ισπανοί για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός θα προτιμούσαν να αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Πέδρο Σάντσεθ συγκεντρώνει το 39,3% των προτιμήσεων.

Ακολουθεί ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, με 14,7%, ενώ ο επικεφαλής του VOX, Σαντιάγο Αμπασκάλ, συγκεντρώνει 13,8%.

Η δημοσκόπηση δημοσιοποιείται ενόψει των πρόωρων εκλογών που έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την απόρριψη από το ισπανικό κοινοβούλιο των στεγαστικών μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν τις διαθέσεις των ερωτηθέντων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με το στεγαστικό να κυριαρχεί στην πολιτική συζήτηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ των αποτελεσμάτων του CIS και των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων καταδεικνύει ότι οι μετρήσεις δεν παρουσιάζουν ενιαία εικόνα για τις εκλογικές τάσεις στην Ισπανία.