Με τη δυναμική παρουσία εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών, η Αθήνα τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, ενότητας και ελπίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα, τα παιδιά της Αθήνας παρέλασαν με περηφάνια και μας γέμισαν ελπίδα.

Σε μια εποχή που η ακροδεξιά και η μισαλλοδοξία κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους, το μεγάλο «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο. Η Ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν σκύβουν το κεφάλι και αντιστέκονται στην αδικία. Αυτή τη δύναμη βλέπουμε στη νέα γενιά που σηκώνει ανάστημα και διεκδικεί με θάρρος το μέλλον που της αξίζει. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!»

Στη μαθητική παρέλαση συμμετείχαν 128 σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 95 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων Αθήνας, το Λύκειο των Ελληνίδων, οι Πρόσκοποι, οι Οδηγοί και ομάδες ΑμεΑ.

Η συμμετοχή τους ανέδειξε το όραμα μιας Αθήνας ανοιχτής σε όλους, όπου η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες.

Τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας ενίσχυσαν με τη μουσική τους η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και η Φιλαρμονική του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέστη στην επίσημη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Παράλληλα, ο ίδιος σε ανάρτησή του αναφέρει, με αφορμή την ημέρα της Εθνικής Επετείου ότι: «Σήμερα, τα παιδιά της Αθήνας παρέλασαν με περηφάνια και μας γέμισαν ελπίδα.

Σε μια εποχή που η ακροδεξιά και η μισαλλοδοξία κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους, το μεγάλο «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο.

Η Ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν σκύβουν το κεφάλι και αντιστέκονται στην αδικία.

Αυτή τη δύναμη βλέπουμε στη νέα γενιά που σηκώνει ανάστημα και διεκδικεί με θάρρος το μέλλον που της αξίζει.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!».

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