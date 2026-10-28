Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ενάντια στην προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν επίθεση στους διαδηλωτές για να τον προστατεύσουν

Η ένταση εκδηλώθηκε παρά την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που είχε τεθεί σε ισχύ από την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, όπως αναφέρει το thestival.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, ενώ προχώρησαν και σε προσαγωγές ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

Ένταση στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη στο ξενοδοχείο Capsis.

{https://www.youtube.com/watch?v=55JS7oDZBTg}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα, άτομα είχαν συγκεντρωθεί στο Άγαλμα Βενιζέλου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την προγραμματισμένη ομιλία του στις 17:00.

{https://www.youtube.com/shorts/61zYtdKTQjE}

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τμήμα των συγκεντρωμένων αποκλείστηκε από τα ΜΑΤ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν χημικά για να αντιμετωπίσουν την ένταση.

{https://www.youtube.com/watch?v=23MBOwS0N24}

Να θυμίσουμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι «αστακός» ενόψει της ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη καθώς έχουν απαγορευτεί δημόσιες συναθροίσεις, ενώ έκλεισαν από τις 11 το πρωί και οι έξι σταθμοί του μετρό στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να εμποδίσει το λαό να διαδηλώσει απέναντι στη ναζιστοσύναξη του καταδικασμένου ναζί Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=pJc4unGQoxw}

«Η φασιστοσύναξη του καταδικασμένου ναζί Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό ξενοδοχείου ανήμερα της 28ης Οκτώβρη είναι προκλητική και δημιουργεί αποτροπιασμό στο λαό της πόλης μας. Στην πόλη που απελευθερώθηκε από τον ΕΛΑΣ στις 30/10/1944, με αίμα και μάχες απέναντι στους Ναζί, για την προστασία των κατοίκων της πόλης και των υποδομών της, οι νοσταλγοί και πολιτικοί τους απόγονοι είναι ανεπιθύμητοι !

Η προσπάθεια του κράτους και της κυβέρνησης μέσω της αστυνομίας να εμποδίσει το λαό να διαδηλώσει απέναντι στους φασίστες είναι απαράδεκτη. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια όλη την ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο "κλείσιμο του ματιού" στις φασιστικές ομάδες. Αποδεικνύει ξανά, ότι σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, μεγάλης όξυνσης των εργατικών - λαϊκών προβλημάτων , επιδιώκεται να συντηρούνται ως κρίσιμη εφεδρεία του συστήματος. Άλλωστε και οι ίδιοι οι καταδικασμένοι Ναζί, δεν το κρύβουν πλέον, ότι είναι και επίσημα πιστά σκυλάκια των μεγαλύτερων αφεντικών. Είναι απαραίτητο εθνικιστικό και αντιδραστικό συμπλήρωμα ενάντια στο λαό στην κουλτούρα πολέμου, της ΕΕ και της κυβέρνησης.

Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι και η νεολαία της Θεσσαλονίκης ξέρουν πολύ καλά πως να απομονώσουν τους φασίστες παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά, σχολές και σχολεία. Την απάντηση τους την έχουν πάρει ήδη σε κάθε ευκαιρία» ανέφερε το Γραφείο Τύπου της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.