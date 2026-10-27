Οι αριθμοί του Eurojackpot που κερδίζουν σήμερα 16 εκατ. ευρώ.

Η νέα κλήρωση του Eurojackpot μόλιες έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 11, 33, 38, 42, 47.

Τζόκερ οι αριθμοί: 11 και 12.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+2), ενώ στη δεύτερη (5+1) δύο είναι τα τυχερά δελτία.

Ο πίνακας κερδών

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Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, ενώ η προθεσμία κατάθεσης δελτίων συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή) είναι μέχρι τις 20:00 το απόγευμα.