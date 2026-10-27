Για απώλεια ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και απομάκρυνση από την αξιακή βάση σεβασμού του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο ο Χάρης Τζήμητρας.

To τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς παράγει πολιτικά αποτελέσματα τόνισε ο Τομεάρχης Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας στην εκπομπή της Ναυτεμπορικής «MOMENTUM» με τη δημοσιογράφο Μάγκυ Δούση, αναφερόμενος στην πολιτική διάσταση του τουρκολιβυκού μνημονίου και τα αποτελέσματα της απώλειας ενεργητικής και πολυεπίπεδης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ειδικότερα, για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο κ.Τζήμητρας σημείωσε πως παρότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, «δυστυχώς φοβάμαι ότι παράγει πολιτικά αποτελέσματα» καθώς η Τουρκία εργαλειοποιεί τέτοιου είδους κινήσεις στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Όπως εξήγησε, «η γαλάζια πατρίδα δεν παράγει έννομα αποτελέσματα πέραν της Τουρκίας», ωστόσο αποτελεί μέρος μιας «συντεταγμένης προσπάθειας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε βάθος χρόνου να δώσει νομική έκφανση σε διάφορα πολιτικά επιχειρήματα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χάρης Τζήμητρας εξήγησε πως «η Τουρκία κατά την άποψή μου έχει στρατηγική στην εξωτερική της πολιτική. Δεν αναλίσκεται σε τακτικισμούς και επικοινωνιακά μόνο», ασκώντας παράλληλα κριτική στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα έχει απολέσει σημαντικά σημεία πίεσης, έχοντας καταστεί «ένας δεδομένος χρήσιμος σύμμαχος» και μία «χώρα-πελάτης», ενώ αναφέρθηκε στην υπερβολική έμφαση στα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία, όσο χρήσιμα κι αν είναι, δεν υποκαθιστούν τη διπλωματική προσπάθεια.

Επιπλέον, εξέφρασε την ανησυχία του για την απώλεια τόσο της ενεργητικής όσο και της πολυεπίπεδης διάστασης της εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι, ενώ στο παρελθόν η Ελλάδα πρωτοστατούσε στη διαμόρφωση σχημάτων συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, «φοβάμαι ότι σήμερα ο ρόλος αυτός έχει αναληφθεί από την Τουρκία».

Με αφορμή τις συγκεκριμένες αναφορές, υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, ήδη από τη Μεταπολίτευση, είχε οικοδομηθεί πάνω σε μία αξιακή βάση, με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς οργανισμούς και τις θεσμικές διαδικασίες. Βέβαια, ο κ.Τζήμητρας εξέφρασε την ανησυχία ότι σήμερα η χώρα απομακρύνεται από αυτή την προσέγγιση.

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Ειδικότερα, επεσήμανε ότι η προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου αποτελούσε διαχρονικά θεμελιώδη επιλογή της Ελλάδας, ιδίως απέναντι σε έναν αναθεωρητικό γείτονα, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για αρχές «τις οποίες αυτή τη στιγμή, ηθελημένα ή άθελά μας, άμεσα ή έμμεσα, φαίνεται κάπως να αποδυναμώνουμε». Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τη στάση της χώρας απέναντι στη Βενεζουέλα, τις σχέσεις με τον Μ. Νετανιάχου και το Συμβούλιο Ειρήνης.

Δείτε τη συνέντευξη

{https://youtu.be/H1xh_AX3um4}