Η κυβέρνηση έχει μαλώσει με την πολιτική ευθύνη, ας κάνει τουλάχιστον σήμερα το χρέος της για τους εργαζόμενους της Pizza fan, σχολίασε ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Τεμπονέρας.

Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους της Pizza Fan ζητά η ΕΛΑΣ καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας σχολίασε πως 2.500 εργαζόμενοι στα περίπου 110 καταστήματα της Pizza Fan είναι «επί ξύλου κρεμάμενοι» και όμηροι, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη, μετά το «λουκέτο» στην επιχείρηση λόγω της έρευνας για φοροδιαφυγή-μαμούθ και ξέπλυμα χρήματος.

Συνέχισε λέγοντας πως «από τη μια μέρα στην άλλη, ψήστες, τηλεφωνήτριες, διανομείς και άλλοι υπάλληλοι έμειναν χωρίς δουλειά, αγωνιώντας για την καταβολή δεδουλευμένων τους, για την απόδοση των ενσήμων του Οκτωβρίου, αλλά και για το εργασιακό τους μέλλον. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση η πρώτη ευθύνη ανήκει στην εργοδοσία η οποία οφείλει να καταβάλλει τους μισθούς των εργαζομένων για τον Οκτώβριο δεδομένου ότι οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν λυθεί και η υπαιτιότητα για το «λουκέτο» βαρύνει τον εργοδότη».

»Από την άλλη βεβαίως, η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορούν να παρατηρούν τα γεγονότα αμέτοχοι και να παραπέμπουν τους εργαζομένους για την διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους στην χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαιοσύνη».

Προσθέτει ακόμα πως η κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες και συστήνει 5 μέτρα:

1. Να εξασφαλίσει την έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων με αποδέσμευση των λογαριασμών που προορίζονται για μισθοδοσία.

2. Να οργανώσει τριμερείς συναντήσεις με εργοδότη και εργαζομένους για να υπάρξει ενημέρωση για το μέλλον της επιχείρησης και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

3. Να παγώσει οφειλές των εργαζομένων σε Δημόσιο και τράπεζες.

4. Να θεσπίσει ειδική έκτακτη οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους.

5. Να θεσπίσει άμεσα πλαίσιο προστασίας για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς δεν γίνεται οι παρανομίες ή η αφερεγγυότητα του εργοδότη, να μετατρέπεται σε τιμωρία για τους εργαζόμενους.

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Ο Διονύσης Τεμπονέρας σημειώνει ακόμα πως η κυβέρνηση της ΝΔ «ας μην παριστάνει την ανήξερη. Οι καταγγελίες για εισφοροδιαφυγή και απλήρωτους μισθούς στην εν λόγω επιχείρηση ήταν γνωστές εδώ και χρόνια, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις των Σωματείων» και φέρει το παράδειγμα των Carrefour, τότε που η κυβέρνηση Τσίπρα ανέλαβε δράση.

«Σε μια άλλη αντίστοιχη περίπτωση το 2016, 13.000 εργαζόμενοι των Carrefour βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση. Με τους επιχειρηματίες εξαφανισμένους, ο τότε υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε να φέρει εις πέρας τη μεγαλύτερη επιχειρηματική διάσωση που είχε επιχειρηθεί, προκειμένου να διασφαλιστούν εργαζόμενοι και προμηθευτές, συνολικά περισσότεροι δηλαδή από 20.000 επαγγελματίες. Μετά από προσπάθειες έγινε εφικτό μέσα από τη συμφωνία με την αλυσίδα Σκλαβενίτης. Τότε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν σφύριζε αδιάφορα».

Καταλήγει λέγοντας πως «επειδή όμως η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μαλώσει με την πολιτική ευθύνη, ας κάνει τουλάχιστον σήμερα το χρέος της και να στηρίξει έμπρακτα παίρνοντας μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους της Pizza fan».