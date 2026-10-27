Το NFL ήθελε τον Jay-Z από την ημέρα που έκλεισαν τη συμφωνία, το 2019.

Από το 2019 η εταιρεία του Jay-Z έχει αναλάβει την παραγωγή του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl. Και για το 2027 ο ράπερ επέλεξε… τον εαυτό του ως τον καλλιτέχνη που θα εμφανιστεί.

Το NFL, η Apple Music και η Roc Nation ανακοίνωσαν ότι ο ράπερ θα είναι ο «πρωταγωνιστής» του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο SoFi Stadium, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο επικεφαλής του NFL, Ρότζερ Γκούντελ, δήλωσε ότι είχε ένα αίτημα όταν η λίγκα έκλεισε τη συμφωνία με τη Roc Nation, για την παραγωγή του σόου: ο Jay-Z να βρεθεί στη σκηνή «όποτε νιώσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνον». Τότε, ο ράπερ είχε απαντήσει στον Γκούντελ: «Εάν όλο αυτό αφορά το να εμφανιστώ εγώ στο Super Bowl, τότε καλύτερα να τερματίσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα». Ωστόσο, επτά χρόνια αργότερα, ο 56χρονος ράπερ είναι έτοιμος να ανέβει στη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl.

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«Τώρα ξεκινά η αναμονή για τον ποιον μπορεί να είναι guest star στο σόου του Jay-Z. Φυσικά, η σύζυγός του, Beyonce, θα είναι στην κορυφή της λίστας», ανέφερε η ανακοίνωση του NFL. Ο Σον Κάρτερ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του ράπερ, έχει κερδίσει 25 Grammy και 89 υποψηφιότητες για τα βραβεία και είναι δεύτερος στη σχετική λίστα πίσω από την Beyonce, η οποία έχει εμφανιστεί δύο φορές στο Super Bowl.