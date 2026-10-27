Η πετρελαϊκή εγκατάσταση της Ρας Τανούρα αποτελεί τη μεγαλύτερη της Σαουδικής Αραβίας.

Βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του διυλιστηρίου Ρας Τανούρα, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εγκατάστασης της Σαουδικής Αραβίας, ισχυρίζονται ότι εξαπέλυσαν την Τρίτη (27/10) οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σαριέ, από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά στην εγκατάσταση, η οποία διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών ημερησίως και περιλαμβάνει σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου. Από τη μεριά τους, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι το διυλιστήριο έχει χτυπηθεί.

Το Ρας Τανούρα βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, και αποτελεί κομβικό σημείο για την πετρελαϊκή βιομηχανία της Σαουδικής Αραβίας. Το διυλιστήριο είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν, για προληπτικούς λόγους.

Η σημασία της εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από δύο βασικούς λιμένες: το Ρας Τανούρα στον Περσικό Κόλπο και το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Και οι δύο υποδομές έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο των Χούθι.

Συνεχείς επιθέσεις των Χούθι σε στρατιωτικούς στόχους και το Ριάντ

Οι ανακοινώσεις των Χούθι δεν περιορίστηκαν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η οργάνωση υποστήριξε ότι έπληξε δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Νατζράν, καθώς και αεροπορική βάση στην περιοχή Χαμίς Μουσαΐτ. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί άμεσα από τη Σαουδική Αραβία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το απόγευμα της Τρίτης, οι αρχές πολιτικής προστασίας εξέδωσαν για σύντομο χρονικό διάστημα προειδοποίηση αεροπορικού συναγερμού στο Ριάντ.

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί προς το Ριάντ.

Παράλληλα, οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι απέκρουσαν στρατιωτική επίθεση που υποστηρίζονται από το Ριάντ, στην περιοχή νότια των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με σαουδαραβική υποστήριξη, είχαν εκδιώξει τους Χούθι από παράκτιες περιοχές που είχαν καταλάβει τον Σεπτέμβριο, περιορίζοντας την επιρροή τους σε μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που συνδέεται με τους Χούθι, μετέδωσε ότι σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές στην πόλη Μόχα της Υεμένης. Ούτε αυτός ο ισχυρισμός είχε επιβεβαιωθεί άμεσα από το Ριάντ.

Στο κόκκινο η ενεργειακή ασφάλεια και ο κίνδυνος περιφερειακής σύρραξης

Η νέα κλιμάκωση έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη πιεσμένες ενεργειακές ροές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πετρελαϊκών υποδομών και των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο, οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η σύγκρουση έχει πλέον ανατρέψει και την εκεχειρία του 2022, η οποία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μεταξύ του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι, που εξακολουθούν να ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τη Δευτέρα (26/10), αντιπροσωπείες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν συναντήθηκαν με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, με στόχο την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Παράλληλα, η Αίγυπτος εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με τις τρεις χώρες. Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα την παροχή εξουσιοδότησης στον στρατό της χώρας να συνδράμει στην υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, εν μέσω της αυξανόμενης αστάθειας στην περιοχή.