Συναγερμός κοντά στις ιερές πόλεις. Νέα ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (24/10) στη Σαουδική Αραβία, μετά την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς τις περιοχές της Μέκκας και της Μεδίνας, των δύο ιερότερων πόλεων του Ισλάμ.

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν ομάδες έκτακτης ανάγκης, καθώς συντρίμμια από τους αναχαιτισμένους πυραύλους έπεσαν σε διάφορα σημεία της δυτικής χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τμήματα των πυραύλων κατέληξαν στην περιοχή Ουάντι Μουγάμας, κοντά στη Μέκκα, ενώ θραύσματα εντοπίστηκαν επίσης στη συνοικία Αλ Νούζχα της Τζέντα, στην περιοχή Ουάντι Τζαλίλ της Ταΐφ και στη Μαστούρα, στην επαρχία Ράμπιγκ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού, χωρίς να ανακοινωθούν θύματα ή συγκεκριμένες ζημιές από την πτώση των συντριμμιών.

Διαψεύδουν οι Χούθι ότι στόχευσαν τις ιερές πόλεις

Από την πλευρά τους, οι Χούθι απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι οι επιθέσεις τους είχαν ως στόχο τη Μέκκα και τη Μεδίνα.

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Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της στρέφονταν αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων, διαψεύδοντας ότι επιδίωξε να πλήξει τις δύο πόλεις με την ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για τους μουσουλμάνους.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος.