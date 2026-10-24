Οι οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου ζητούν λογοδοσία για τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στο Τελ Αβίβ σε μια μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση, τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θεωρούνται ευρέως ως «δημοψήφισμα» υπέρ ή κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου, μια ομάδα που ίδρυσαν οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, για να ζητήσουν λογοδοσία για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας που οδήγησε στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος το 2023.

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Μια εκδήλωση «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές», έγραψε η ομάδα στην πλατφόρμα Χ, για «τα τρία χρόνια του αγώνα για την αλήθεια, για τη λογοδοσία, για τη συγκρότηση μιας ερευνητικής επιτροπής» που θα υποδείξει τους υπεύθυνους και τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται να πράξει μέχρι σήμερα.

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«Αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια έκαναν άθλια δουλειά» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 68χρονη Χαντάς Φόιερσταϊν, λίγο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης. «Το Ισραήλ δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε.

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Πολλά προβεβλημένα στελέχη της αντιπολίτευσης αναμένονται στην κινητοποίηση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το στρατόπεδο της δεξιάς του Νετανιάχου δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ. Οι προβλέψεις όμως είναι ότι κανείς από τους δύο δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης δήλωσαν ότι φοβούνται πιθανές «προκλήσεις» από την πλευρά υποστηρικτών της κυβέρνησης και ότι έχουν ενημερώσει τις αρχές.