Σύμφωνα με τις συριακές αρχές, 56 άνθρωποι έχουν απαχθεί από τότε που ανατράπηκε το καθεστώς Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, με 41 να εξακολουθούν να κρατούνται.

Διαδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή (23/10) σε αρκετές πόλεις της Συρίας ενάντια στις επανειλημμένες εισβολές του Ισραήλ στο νότο της χώρας.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την άνοδο στην εξουσία του ισλαμικού συνασπισμού υπό τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, οι IDF πραγματοποιούν διαρκή πλήγματα στη Συρία και τακτικές εισβολές σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο του.

Οι διαδηλωτές ύψωναν συριακές σημαίες, και ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Είμαστε όλοι Μόαζ», με αναφορά στον άνδρα με αναπηρία που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής εισβολής στην επαρχία Ντεράα την Πέμπτη (22/10).

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Σήμερα, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια νέα εισβολή στην επαρχία Κουνέιτρα και απέκλεισαν δρόμους, σύμφωνα με τα επίσημα συριακά μέσα ενημέρωσης.

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Η Συρία κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974, η οποία συνήφθη μετά τον τελευταίο ισραηλινοαραβικό πόλεμο, αυξάνοντας τις εισβολές των δυνάμεων του στον νότο της χώρας και τις απαγωγές κατοίκων.

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Μπροστά από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Δαμασκό, η οικογένεια ενός άνδρα που απήχθη από το Ισραήλ ζήτησε την απελευθέρωσή του. «Θέλω τον πατέρα μου», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσαν τα παιδιά του.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως στη Χομς, στην κεντρική Συρία, και στη Χαν Αρνάμπα, στην συριακή πλευρά των Υψιπέδων του Γκολάν.

Σύμφωνα με τις συριακές αρχές, το Ισραήλ έχει απαγάγει 56 άτομα από τότε που ανατράπηκε ο Μπασάρ αλ Άσαντ, εκ των οποίων 41 συνεχίζουν να κρατούνται.