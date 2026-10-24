Ισραηλινοί στρατιώτες σημαδεύουν σπίτια με μαύρα «Χ», καταγγέλλουν κάτοικοι.

Περίπου 1.200 Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εξαιτίας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ενώ άλλοι 1.300 κάτοικοι κινδυνεύουν να εκτοπιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές παλαιστινιακές αρχές.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την επίθεση δύο Παλαιστινίων ενόπλων σε ισραηλινό στρατιωτικό φυλάκιο κοντά στην πόλη, την Παρασκευή (23/10), κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες. Οι δύο δράστες έπεσαν επίσης νεκροί από ισραηλινά πυρά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε προαναγγείλει ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις συνοικίες Αλ-Τζαλάνταχ και Έιν Ντέιρ Μπάχα, με στόχο τον εντοπισμό ενόπλων και οπλισμού.

Παράλληλα, ο στρατός επιβεβαίωσε ότι προβλέπονται κατεδαφίσεις κτιρίων, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε τις ενέργειες, χαρακτηρίζοντάς τες «συλλογική τιμωρία».

Καταγγελίες για κατεδαφίσεις και δεκάδες συλλήψεις

Ο επικεφαλής του δήμου της Χεβρώνας, Γιούσεφ Ζουχάιρ Αλ Τζαμπάρι, δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατεδαφίσει κατοικίες, καταστήματα και εργοστάσια, ενώ έχουν προκαλέσει καταστροφές και στο οδικό δίκτυο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική απάντηση είναι δυσανάλογη, καθώς επηρεάζει χιλιάδες αμάχους που δεν συνδέονται με την επίθεση.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Λέσχη Παλαιστίνιων Κρατουμένων» ανακοίνωσε ότι περίπου 70 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν την Παρασκευή και το Σάββατο, χωρίς να υπάρχει σχετική επιβεβαίωση από τις ισραηλινές αρχές.

Κάτοικοι ανέφεραν στο Reuters ότι στρατιώτες σημάδευαν με μαύρα «Χ» σπίτια από τα οποία είχαν απομακρυνθεί οι ένοικοι. Παραμένει άγνωστο τι σημαίνουν τα συγκεκριμένα σημάδια.

Ο Αλ Τζαμπάρι συνέδεσε επίσης την επιχείρηση με τις ισραηλινές εκλογές της Τρίτης (27/10), υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την υποστήριξή της μεταξύ των εποίκων. Πρόκειται για εκτίμηση του Παλαιστίνιου αξιωματούχου.

Αποκλεισμοί εμποδίζουν ακόμη και τη μεταφορά ασθενών

Την ίδια ώρα, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκλείσει εισόδους πόλεων και οικισμών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γιουσέφ Μουρ, κατοίκου της Γιάτα, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι δεν κατάφερε να μεταφέρει την κόρη του στην Ιερουσαλήμ, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Όπως περιέγραψε, κατά την προσπάθειά τους να περάσουν από σημείο ελέγχου, Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης προς τους συγκεντρωμένους, προκαλώντας φόβο στο παιδί.