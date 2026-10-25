Νέα ένταση καταγράφεται στην Υεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Άντεν, στο νότιο τμήμα της χώρας, αλλά και εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα, κάνει λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς από αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών, αποδίδοντας τις επιδρομές στις σαουδαραβικές δυνάμεις.

Η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ των Χούθι και της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία του Ριάντ συνεχίζεται, εν μέσω αναζωπύρωσης των συγκρούσεων που έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση στη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι δύο πλευρές εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις, ενώ οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για διεύρυνση της σύγκρουσης.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Άντεν, την πόλη που λειτουργεί ως προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρια, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του κινήματος έπληξαν σαουδαραβικές εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο «Αλ Νασρ», καθώς και τη ναυτική βάση της Άντεν. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής συμμαχίας που υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά της, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε, μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, ότι η επίθεση είχε ως στόχο το γενικό αρχηγείο της ακτοφυλακής, καθώς και ένα ακόμη κτίριο σε διαφορετική τοποθεσία.

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Οι επιθέσεις στην Άντεν εντάσσονται σε μια σειρά πληγμάτων που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ιδιαίτερα στο στόχαστρο των Χούθι φέρεται να έχει βρεθεί το προεδρικό παλάτι, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση προς τις δυνάμεις της αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροδρόμια και πετρελαϊκές υποδομές στη Σαουδική Αραβία

Παράλληλα, ο Γιαχία Σάρια ισχυρίστηκε ότι, μέσα στο προηγούμενο 24ωρο, οι αντάρτες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους στόχους περιλαμβάνονταν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, τα αεροδρόμια της Νταμάμ και της Νατζράν, καθώς και στρατιωτική αεροπορική βάση στη Χαμίς Μουσάιτ. Ο εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε ακόμη ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και πετρελαιαγωγός που συνδέει την ανατολική με τη δυτική Σαουδική Αραβία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αφορούν εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας για τις αεροπορικές μεταφορές, την άμυνα και την ενεργειακή υποδομή του βασιλείου. Ωστόσο, οι πληροφορίες για την έκταση των ζημιών και τα αποτελέσματα των επιθέσεων δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα.

Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Ριάντ παρά τις απειλές

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται η επανέναρξη των πτήσεων την Κυριακή, έπειτα από αναστολή της λειτουργίας του για διάστημα δύο εβδομάδων.

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, ο τερματικός σταθμός 1 προορίζεται για την εξυπηρέτηση πτήσεων εσωτερικού, ενώ ο τερματικός σταθμός 2 θα εξυπηρετεί διεθνείς πτήσεις των εθνικών αεροπορικών εταιρειών.

Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, ωστόσο, συνοδεύεται από νέες προειδοποιήσεις των Χούθι. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος ξεκαθάρισε ότι η εγκατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται «στρατιωτικός στόχος» και προανήγγειλε τη συνέχιση των επιθέσεων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και τους επιβάτες να μην κάνουν χρήση του αεροδρομίου, επικαλούμενος την απειλή νέων πληγμάτων.

Η λειτουργία του αεροδρομίου είχε ανασταλεί στις 10 Οκτωβρίου, μετά από επίθεση που φέρεται να είχε προκαλέσει τουλάχιστον 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως η πλέον αιματηρή επίθεση στο σαουδαραβικό βασίλειο εδώ και έντεκα χρόνια.

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Υεμένης, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Σανάα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Σύμφωνα με τις αναφορές του δικτύου, ο απολογισμός των βομβαρδισμών ανέρχεται σε τουλάχιστον 17 νεκρούς. Μεταξύ των περιστατικών που καταγράφηκαν περιλαμβάνεται πλήγμα σε κατοικία στη Σανάα, όπου φέρεται να σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Επιπλέον, οκτώ άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από επίθεση σε εργοστάσιο τσιμέντου στην περιοχή Χαμντάν, κοντά στην πρωτεύουσα. Στη Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια σαουδαραβικής αεροπορικής επιδρομής.