Ιδιαίτερη διάσταση στην εκλογική μάχη έχουν αποκτήσει οι σχέσεις της Βραζιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι πολίτες της Βραζιλίας για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον δεξιό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία, απέναντι στον 45χρονο αντίπαλό του, ο οποίος επιχειρεί να επαναφέρει την οικογένεια Μπολσονάρου στην εξουσία. Ο πατέρας του εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για την εμπλοκή του σε σχέδιο πραξικοπήματος μετά την εκλογική ήττα του το 2022, ενώ βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό για λόγους υγείας.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών, στις 4 Οκτωβρίου, ο Φλάβιο Μπολσονάρου κατέλαβε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας περίπου 47% των ψήφων, έναντι 45% του Λούλα. Η μικρή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων διατήρησε την πολιτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους μέχρι την τελευταία ημέρα της προεκλογικής περιόδου.

Σκληρή αντιπαράθεση για την οικονομία και την εγκληματικότητα

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει επικεντρώσει την προεκλογική του εκστρατεία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, υποσχόμενος αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας, φορολογικές ελαφρύνσεις και περιορισμό των δημόσιων δαπανών.

Στην τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση, στο Μπέλο Οριζόντε της πολιτείας Μίνας Ζεράις, κάλεσε τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν μαζικά στην ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

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Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στην απελευθέρωση του πατέρα του, ενώ κατηγορεί το Εργατικό Κόμμα του Λούλα για σκάνδαλα διαφθοράς και οικονομική κακοδιαχείριση.

Από την πλευρά του, ο Λούλα παρουσιάζει την αναμέτρηση ως κρίσιμη δοκιμασία για τη δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία της Βραζιλίας. Σε μεγάλη συγκέντρωση στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο, υποστήριξε ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής πορείας και στην επιστροφή στο παρελθόν.

Στο επίκεντρο και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη διάσταση στην εκλογική μάχη έχουν αποκτήσει οι σχέσεις της Βραζιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση Λούλα έχει κατηγορήσει την Ουάσιγκτον για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία, ισχυρισμό που η αμερικανική πλευρά απορρίπτει. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι η χώρα του θα πρέπει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της στη διεθνή πολιτική.

Αντίθετα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και στην αντιμετώπιση των ισχυρών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Βραζιλίας.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων θεωρείται επίσης κρίσιμο ζήτημα, καθώς περίπου 33 εκατομμύρια πολίτες δεν προσήλθαν στις κάλπες στον πρώτο γύρο. Οι υποστηρικτές του Λούλα έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες κινητοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες, επιδιώκοντας να αυξήσουν τη συμμετοχή.

Ο Λούλα αναμένεται να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα από το Σάο Πάολο, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης, με την οικονομία, την εγκληματικότητα, τη διαφθορά και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει την πολιτική κατεύθυνση της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.