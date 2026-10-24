Στο 50%-50% οι δημοσκοπήσεις. Ο γιος του Ζαΐχ Μπολσονάρου απέναντι στον Λούλα. Τι διακυβεύεται.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, με τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου να ολοκληρώνουν το Σάββατο (24/10) την προεκλογική τους εκστρατεία, ενόψει του δεύτερου γύρου της Κυριακής.

Μετά την τελευταία τηλεμαχία, οι δύο υποψήφιοι επιχειρούν να συσπειρώσουν τους υποστηρικτές τους μέσα από μεγάλες συγκεντρώσεις, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση και οριακές διαφορές στις δημοσκοπήσεις.

Ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο με 47%, έναντι 45% του Λούλα, ο οποίος διεκδικεί την τέταρτη, μη συνεχόμενη, προεδρική θητεία του.

{https://www.youtube.com/watch?v=RZM84TlJmUk}

Ο Λούλα επέλεξε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο, προτού μεταβεί στη λεωφόρο Παουλίστα του Σάο Πάουλο. Από την πλευρά του, ο Μπολσονάρου προγραμμάτισε συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, πριν επιστρέψει στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ισοπαλία 50%-50% δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση

Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Datafolha, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (22/10), οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν από 50% των έγκυρων ψήφων, μετά τη στρογγυλοποίηση των ποσοστών.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 2.520 ψηφοφόρων σε 154 δήμους. Το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Στο τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο αντίπαλοι αντάλλαξαν επικρίσεις για την οικονομία, την εγκληματικότητα και την πολιτική τους εμπειρία.

Ο Λούλα κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι δεν γνωρίζει επαρκώς τις ανάγκες της βραζιλιάνικης κοινωνίας, υποστηρίζοντας πως δεν αντιλαμβάνεται «τι σημαίνει πείνα».

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου απάντησε χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο «ξεπερασμένο», ενώ υποστήριξε ότι οι πολιτικές του έχουν οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

Οι διαφορετικές πολιτικές προτάσεις

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει δεσμευτεί να συνεχίσει βασικές πολιτικές του πατέρα του, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική ήττα του το 2022.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται η αυστηρότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η στενότερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, ο Λούλα προβάλλει τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησής του, με έμφαση στην αύξηση των επιδομάτων για τα φτωχότερα νοικοκυριά, την προστασία της εργασίας και τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=MxzELZqMUTk}

Παράλληλα, ο απερχόμενος πρόεδρος έχει αναδείξει το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, ασκώντας κριτική στους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βραζιλιάνικα προϊόντα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Λατινική Αμερική

Η εκλογική αναμέτρηση παρακολουθείται στενά και από τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς η Βραζιλία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής.

Το αποτέλεσμα θα καθορίσει την κατεύθυνση της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά κράτη της περιοχής έχουν στραφεί προς συντηρητικές κυβερνήσεις.

Σημαντικό ρόλο στην τελική ψηφοφορία αναμένεται να διαδραματίσει η συμμετοχή των πολιτών, καθώς σχεδόν 160 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι έχουν δικαίωμα ψήφου, με την εκλογική διαδικασία να είναι υποχρεωτική για μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος.