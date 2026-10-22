«Ο αγώνας του Λούλα είναι ο αγώνας της κυβερνώσας Αριστεράς που προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και βρίσκει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του λαού για την αξιοπρέπεια των πολιτών και την κοινωνική δικαιοσύνη.»

Τη στήριξή του στον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις εκλογές στη χώρα, καλώντας σε συστράτευση με την Αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο.

Στο μήνυμά του, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει «Στις 25 Οκτωβρίου, ο Βραζιλιάνικος λαός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην Αριστερά και την ακροδεξιά, ανάμεσα στην πρόοδο και τον σκοταδισμό, ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, ανάμεσα στον Λούλα και τον Μπολσονάρου. Σε μια περίοδο όπου η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο παγκοσμίως και οι ευρωπαϊκοί λαοί διαμαρτύρονται απέναντι στην αδικία, τη φτώχεια και τις ανισότητες, ο αγώνας του Λούλα στη Βραζιλία μας εμπνέει.» Παράλληλα, χαρακτηρίζει τον αγώνα του Βραζιλιάνου προέδρου ως παράδειγμα μιας κυβερνώσας Αριστεράς που προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και αναζητά λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με στόχο την αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημειώνει εμφατικά «Με τον Λούλα. Με την Αριστερά. Με τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Στις 25 Οκτωβρίου, ο Βραζιλιάνικος λαός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην Αριστερά και την ακροδεξιά, ανάμεσα στην πρόοδο και τον σκοταδισμό, ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, ανάμεσα στον Λούλα και τον Μπολσονάρου. Σε μια περίοδο όπου η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο παγκοσμίως και οι ευρωπαϊκοί λαοί διαμαρτύρονται απέναντι στην αδικία, τη φτώχεια και τις ανισότητες, ο αγώνας του Λούλα στη Βραζιλία μας εμπνέει. Είναι ο αγώνας της κυβερνώσας Αριστεράς που προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και βρίσκει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του λαού για την αξιοπρέπεια των πολιτών και την κοινωνική δικαιοσύνη. Με τον Λούλα. Με την Αριστερά. Με τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο.

BORA LULA!

{https://www.instagram.com/reels/Dey9TkJthFC/}