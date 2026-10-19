Άμα θες να απολαύσεις ένα πολιτικό ντιμπέιτ ανάμεσα σε υποψηφίου για προεδρία, «δαγκωτό» Βραζιλία.

Το ντιμπέιτ ανάμεσα στον Λούλα ντα Σίλβα και τον μεγαλύτερο γιο/κλώνο του Μπολσονάρου, Φλάβιο, αντίπαλό του για την προεδρία στη Βραζιλία έδωσε στη φράση «προσωπικές επιθέσεις» άλλη έννοια.

Οι ατάκες που ακούστηκαν στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ τους ήταν εξαιρετικές. Η αναμέτρηση ξεκίνησε από νωρίς με τον Λούλα, αναφερόμενο σε φερόμενες διασυνδέσεις του Μπλσονάρου με παραστρατιωτικές οργανώσεις είπε:«δεν θέλω να είμαι κοντά σου» και επέμεινε ότι ήθελε να κρατήσει «απόσταση από την οικογένεια Μπολσονάρου και την πολιτοφυλακή».

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά είναι «fake news», επιχείρησε με τη σειρά του να προκαλέσει τον Λούλα, λέγοντας: «Άμα το ξανασκεφτώ, ίσως είναι καλύτερα να κρατήσω κι εγώ αποστάσεις, για να μη μου κλέψουν το πορτοφόλι» και έδειξε την παλάμη του, που έγραφε τη λέξη «διεφθαρμένος», αναφερόμενος στον Λούλα.

Ως άλλος «συνωμοσιολόγος» συνέχισε ο γιος του Μπολσονάρου, λέγοντας πως αν πάρει κάποιος ένα χαρτί και γράψει τη λέξη «διεφθαρμένος», θα δει στη μέση ότι υπάρχουν τα γράμματα «PT», δηλαδή στα πορτογαλικά τα αρχικά του Εργατικού Κόμματος του Λούλα.

{https://x.com/martindandach/status/2111977863196852351?s=48}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και όμως οι προσωπικές επιθέσεις δεν σταμάτησαν εκεί και το ντιμπέιτ έγινε ακόμα πιο απολαυστικό. Στα πιο αστεία της βραδιάς ήταν όταν ο Φλάβιο Μπολσοάρου ζήτησε από τον Λούλα να του εξηγήσει γιατί το 73% των κρατουμένων ψήφισαν εκείνον. ( Για την ιστορία στον πρώτο γύρο των εκλογών ο υιός Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47% των ψήφων έναντι 45,2% του Λούλα).

«Θα ήθελα το 100% και του μπαμπά σου» απάντησε ο Λούλα.

{https://x.com/PoliticsJOE_UK/status/2112100455429865587}

Αλλά ο Μπολσονάρου ούτε εκεί σταμάτησε «Δυστυχώς ούτε ο μπαμπάς μου δεν μπορεί να με ψηφίσει εξαιτίας σου» απάντησε και ο Λούλα ανταποκρίθηκε με μία ακόμα «πληρωμένη απάντηση»: «Μπολσονάρου, ψήφισε εμένα, τον γιο σου τον ξέρεις ήδη και ξέρεις ότι είμαι καλυτερος».

{https://x.com/martindandach/status/2112035794760139018?s=48}

Υ.Γ. Κάτι τέτοιες στιγμές απλά εύχεσαι να ήξερες πορτογαλικά. Το αμετάφραστο φαντάζομαι θα είναι ακόμα καλύτερο.