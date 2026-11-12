Φτιάχνεται ήδη το έδαφος για να μη γίνουν προεκλογικές τηλεμαχίες πολιτικών αρχηγών.

Αρχίζει να κυκλοφορεί όλο και πιο έντονα στα πολιτικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια η εκτίμηση ότι στις επόμενες εκλογές δύσκολα θα δούμε τηλεοπτικό ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ο μεγάλος αριθμός των κομμάτων και των αρχηγών που θα πρέπει να συμμετάσχουν, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διοργάνωση μιας τηλεμαχίας. Ειδικά όταν αθροίζονται οι εξωκοινοβουλευτικοί πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, αλλά και νέοι κοινοβουλευτικοί, όπως πιθανότατα ο Αντ. Σαμαράς.

Βολικό, πάντως, το επιχείρημα. Γιατί άλλο πράγμα οι αντικειμενικές δυσκολίες μιας συζήτησης με πολλούς συμμετέχοντες και άλλο να μη βρεθεί κανένας τρόπος να αναμετρηθούν δημόσια οι πολιτικοί αρχηγοί. Και βεβαίως υπάρχει πάντα η λύση των θεματικών αναμετρήσεων ή περισσότερων τηλεοπτικών συζητήσεων. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσοι θα καθίσουν γύρω από το τραπέζι, αλλά και πόσοι πραγματικά θέλουν να καθίσουν.

Α.