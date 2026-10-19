Για τη σχέση Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια έχει χυθεί πολύ μελάνι.
Πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν πως μετά την πρώτη του θητεία θα χώριζαν καθώς σίγουρα η στάση του σε δημόσιες εμφανίσεις ήταν αρκετές φορές υποτιμητική απέναντί της.
Αρκετές φορές η κάμερα την είχε πιάσε να τον κοιτά με «δολοφονικό βλέμμα». Άλλες πάλι φορές, όπως και στη συγκεκριμένη, εκείνη χαμογελούσε και ενίσχυσε το – ήδη ανεβασμένο του- «εγώ».
Η νέα άβολη στιγμή – προφανώς για όσους το είδαν και όχι για τους ίδιους - διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που αφορούσε στην υγεία των γυναικών. Δίπλα του κάθεται η Μελάνια Τραμπ. Εκείνος υπογράφει και στη συνέχεια δίνει ένα στυλό στη Μελάνια και με γελάκι λέει «Δεν ξέρω αν η υπογραφή της σημαίνει κάτι».
Το ...αστείο του βρήκε ανταπόκριση ακόμα και σε εκείνη, η οποία χαμογέλασε και απάντησε «η δική σου είναι η πιο σημαντική».
{https://x.com/atrupar/status/2112203417653297467}