Γιατί κανείς, κατά τον Τραμπ, δεν είναι πιο σημαντικός από εκείνον.

Για τη σχέση Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια έχει χυθεί πολύ μελάνι.

Πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν πως μετά την πρώτη του θητεία θα χώριζαν καθώς σίγουρα η στάση του σε δημόσιες εμφανίσεις ήταν αρκετές φορές υποτιμητική απέναντί της.

Αρκετές φορές η κάμερα την είχε πιάσε να τον κοιτά με «δολοφονικό βλέμμα». Άλλες πάλι φορές, όπως και στη συγκεκριμένη, εκείνη χαμογελούσε και ενίσχυσε το – ήδη ανεβασμένο του- «εγώ».

Η νέα άβολη στιγμή – προφανώς για όσους το είδαν και όχι για τους ίδιους - διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που αφορούσε στην υγεία των γυναικών. Δίπλα του κάθεται η Μελάνια Τραμπ. Εκείνος υπογράφει και στη συνέχεια δίνει ένα στυλό στη Μελάνια και με γελάκι λέει «Δεν ξέρω αν η υπογραφή της σημαίνει κάτι».

Το ...αστείο του βρήκε ανταπόκριση ακόμα και σε εκείνη, η οποία χαμογέλασε και απάντησε «η δική σου είναι η πιο σημαντική».

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