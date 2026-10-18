Με τις κάλπες να έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη διαφορετική στάση των δύο πολιτικών απέναντι στην αμερικανική παρέμβαση στην προεκλογική συζήτηση.

Σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, με αφορμή τη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Μιλώντας την Κυριακή (18/10) σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ, ο Άιζενκοτ ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της επόμενης κυβέρνησης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ισραηλινών πολιτών, υπογραμμίζοντας τον δημοκρατικό χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας.

«Θαυμάζω τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους», δήλωσε ο επικεφαλής υποψήφιος της αντιπολίτευσης.

Η δημόσια στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου

Η τοποθέτηση του Άιζενκοτ ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επανεκλογή του.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της δημόσιας τοποθέτησης ξένων ηγετών υπέρ υποψηφίων σε εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις.

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Ο Άιζενκοτ επέλεξε να διαφοροποιηθεί από τη θέση του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει την εκτίμησή του προς τον ίδιο.