Σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, με αφορμή τη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό.
Μιλώντας την Κυριακή (18/10) σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ, ο Άιζενκοτ ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της επόμενης κυβέρνησης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ισραηλινών πολιτών, υπογραμμίζοντας τον δημοκρατικό χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας.
«Θαυμάζω τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους», δήλωσε ο επικεφαλής υποψήφιος της αντιπολίτευσης.
Η δημόσια στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου
Η τοποθέτηση του Άιζενκοτ ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επανεκλογή του.
Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της δημόσιας τοποθέτησης ξένων ηγετών υπέρ υποψηφίων σε εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις.
Ο Άιζενκοτ επέλεξε να διαφοροποιηθεί από τη θέση του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει την εκτίμησή του προς τον ίδιο.