Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Σε μια ηχηρή παρέμβαση στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επόμενων εκλογών, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά του Ιράν.

Με επιστολή του προς τον ισραηλινό λαό, ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε τον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό και θαρραλέο ηγέτη, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη πως, εάν δεν αλλάξει άμεσα στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να «ολοκληρώσουν τη δουλειά», κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ:

Προς τον σπουδαίο λαό του Ισραήλ:

Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-μαχητής και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη, στον αγώνα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία εδώ και 51 χρόνια επαναλαμβάνει το σύνθημα: «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά».

Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα, αφού αργά ή γρήγορα καταλήγουν πάντα να γίνονται πραγματικότητα;

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Ήταν απλώς θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να κάνει πράξη αυτή την απειλητική φράση. Ωστόσο, οι Ιρανοί έχουν υποστεί συστηματική καταστροφή, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, και εάν δεν αλλάξουν γρήγορα τη στάση τους, σύντομα θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.

Εάν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει μόνη της αυτό το έργο, κάτι που δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω.

Ο Μπίμπι Νετανιάχου έχει επιδείξει δύναμη, θάρρος και εξαιρετική ευφυΐα απέναντι σε τεράστιες αντιδράσεις, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, άντεξε και, στην πραγματικότητα, βγήκε ακόμη πιο δυνατός!

Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι στις πιο δύσκολες στιγμές του. Υπό τέτοιες συνθήκες, συνηθισμένοι άνδρες ή γυναίκες θα είχαν λυγίσει από την πίεση. Όμως ο Μπίμπι δεν λύγισε. Αντιθέτως, έγινε ακόμη πιο δυνατός και διατηρεί την ίδια δύναμη μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απαιτούν να έχουν στο Ισραήλ, μία χώρα για την οποία έχουν κάνει τόσα πολλά.

Παρακαλώ θεωρήστε αυτή την επιστολή ως την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση για την επανεκλογή του στη θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο ΜΠΙΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ