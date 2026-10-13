Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ διαψεύδει τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισραηλινά Μέσα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε πίεση τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αναζωπυρώσει τη σύγκρουση με το Ιράν πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Την είδηση μετέδωσε το Channel 12, επικαλούμενο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Channel 12 ότι ο Νετανιάχου τούς άφησε την εντύπωση ότι ήθελε νέες επιθέσεις πριν τις εκλογές στο Ισραήλ, καθώς φέρεται να είχε ανησυχίες σχετικά με το Ιράν σε επίπεδο πυρηνικών.

Αν και ο Τραμπ έχει πει δημόσια ότι δεν προτίθεται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι IDF και CENTCOM είναι σε υψηλή ετοιμότητα και προετοιμασμένοι σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος αλλάξει γνώμη, σημείωσε ανώνυμη πηγή.

Αμερικανική πηγή ανέφερε πως ο Νετανιάχου «συζήτησε το θέμα» της επιστροφής στις επιθέσεις αρκετές φορές και ότι ο Τραμπ τού είπε πως έχει το ελεύθερο να προετοιμαστεί, αλλά δεν προχώρησε σε καμία επίσημη δέσμευση να εγκρίνει επιθέσεις. Η ίδια πηγή ανέφερε πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μία νέα επίθεση τώρα, αργότερα ή ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται σύμφωνα με αναφορές, να έχει αλλάξει στάση για το θέμα αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες.

Ο Νετανιάχου από την άλλη, είπε σε επικεφαλής αξιωματούχους ασφαλείας, πως ο Τραμπ και όχι ο ίδιος, ξεκίνησε την συζήτηση για νέες επιθέσεις πριν από τις εκλογές. Ανώτερος αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε πως ο Τραμπ αρχικά φάνηκε να είναι έτοιμος να δώσει το πράσινο φως αλλά αργότερα απέρριψε την ιδέα.

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Διαψεύδει το γραφείο Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου θέλει να ξεκινήσει εκ νέου ο πόλεμος πριν από τις εκλογές, μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές του, θα υπαγορευόταν από πολιτικά κίνητρα.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να έχει προειδοποιήσει ότι μια αναζωπύρωση των εχθροπραξιών πριν από τις ισραηλινές εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναβολή τους. Παράλληλα, σύμφωνα με το Channel 12, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν πως δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στην εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με το Ιράν, η οποία να δικαιολογεί μια ισραηλινο - αμερικανική επιχείρηση εντός των επόμενων δύο με τριών εβδομάδων.

Ωστόσο, το Ιράν σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να έχει προχωρήσει σε τεστ με βαλλιστικούς πυραύλους από διάφορες περιοχές τις τελευταίες ημέρες, προφανώς ως μέρος μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης του πυραυλικού του προγράμματος. Ο στρατός εκτιμά ότι αυτή η ανασυγκρότηση παραμένει αργή και μερική.

Με πληροφορίες του Channel 12/Times of Israel