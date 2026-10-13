Πού έχουν πάει οι μεγαλύτερες δωρεές του Μασκ σε αυτή την προεκλογική περίοδο.

Ο Ίλον Μασκ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής των φετινών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ (3/11), διαθέτοντας περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές ομάδες και καμπάνιες, υποστηρίζοντας συντηρητικούς υποψήφιους και στόχους.

Μόνο από τον Ιούλιο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει «ρίξει» περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια, από τις πιο ραγδαίες πολιτικές δαπάνες στην ιστορία των ΗΠΑ, στοχεύοντας σε βασικές αναμετρήσεις, οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο της Γερουσίας.

Τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να δημοσιευτούν την Πέμπτη, αλλά οι πληροφορίες των NYT και του Guardian δείχνουν ότι οι δαπάνες του Μασκ ξεπερνούν τη συνεισφορά του στις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν διέθεσε σχεδόν 300 εκατ. δολάρια στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι πρόκειται για τεράστιο ποσό, αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούν περίπου το 0,04% της περιουσίας του, η οποία υπολογίζεται σε 1 τρισ. δολάρια.

Πού «πάνε» οι δωρεές του Ίλον Μασκ

Οι δωρεές του Ίλον Μασκ έχουν γίνει σε διάφορες επιτροπές πολιτικής δράσης, ανάμεσά τους η δική του America Pac. Σύμφωνα με το Reuters και τους New York Times. η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά ήταν στη Senate Leadership Fund, επιτροπή πολιτικής δράσης με στόχο να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Επίσης, έχει δώσει 10 εκατ. σε επιτροπή που υποστηρίζει τον Κεν Πάξτον, υποψήφιο γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας, κόντρα στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Άλλες σημαντικές δωρεές του είναι 76 εκατ. στην America Pac, 20 εκατ. στη Congressional Leadership Fund Republican και 10 εκατ. στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Γερουσιαστών. Άλλα τόσα έδωσε τον Ιανουάριο στον Νέιτ Μόρις, υποψήφιο γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων στο Κεντάκι, που αποσύρθηκε από την «κούρσα» τον Μάιο, αποδεχόμενος πρόταση να αναλάβει πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κολομβία.

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Μέρος των χρημάτων του Μασκ πηγαίνουν σε διαφημιστικές καμπάνιες και εκστρατείες με μηνύματα, που επικεντρώνονται στην αντι-τρανς ρητορική και στις κατηγορίες σε βάρος των Δημοκρατικών υποψηφίων ότι είναι ριζοσπαστικοί σοσιαλιστές.

Αυτές οι δαπάνες επιβεβαιώνουν ότι ο Μασκ είναι ο κορυφαίος δωρητής των Ρεπουμπλικανών και ενισχύουν την πολιτική επιρροή του. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας έχει γίνει «στυλοβάτης» για ακροδεξιά κινήματα παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, καθώς ευθυγραμμίζεται με συντηρητικούς ηγέτες, οι οποίοι είναι κατά των μεταναστών.

Οι τεράστιες δαπάνες του σε αυτή την προεκλογική περίοδο έρχονται σε αντίθεση με αυτό που δήλωνε στα μέσα του 2025, όταν έλεγε ότι θα αποσυρόταν από τις μεγάλης κλίμακας πολιτικές δωρεές. Τότε η αποτυχία του λεγόμενου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, οι αντιδράσεις για την πολιτική επιρροή του, όπως και η δραματική ρήξη του με τον Τραμπ φαινόταν να είχε μειώσει το ενδιαφέρον του για την πολιτική της Ουάσινγκτον.

Πηγή: Guardian