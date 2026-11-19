Ο Ηλίας Βαλάσης έχει τον ρόλο του Αργύρη στη σειρά «Μια Γυναίκα».

Ο Ηλίας Βαλάσης, ο Αργύρης της σειράς «Μια Γυναίκα», μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day» για τους ρόλους του στην τηλεόραση αλλά και το θέατρο.

Συνήθως τον επιλέγουν για να υποδυθεί έναν κακό χαρακτήρα, όπως λέει, «κι εγώ προσπαθώ να βάλω και μια άλλη διάσταση μέσα σε αυτό το ρόλο, π.χ. του βλάκα, του απόλυτου. Αυτόν τον κακό, ζήτησα από τα υπέροχα κορίτσια που γράφουν τη σειρά, μήπως μπορούμε να τον κάνουμε λίγο αστείο, να έχει μια πληγή να ‘μπάζει’, να έχει ένα σοβαρό εμπόδιο. Και μου γράψανε αυτό το εμπόδιο, ενός κακού εμπόρου ναρκωτικών να είναι η κοπέλα του, η γυναίκα του, που τον κάνει ό,τι θέλει. Είναι φανταστική σειρά», θα πει ο Ηλίας.

Όσα είπε ο ηθοποιός για τη σειρά «Μια Γυναίκα»

Όσο για τη σχέση του Αργύρη με τον Μάρκο που έχουμε δει ότι είναι αρκετά ιδιαίτερη, «Είναι φωτιά με νερό. Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης είναι καταπληκτικός ηθοποιός και φίλος, έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια. Έχουμε μια αδιανόητη κόντρα αλλά και μια τεράστια αγάπη από την πλευρά μου, που δεν μπορώ να δείξω και να την εκφράσω και όταν την εκφράζω είναι πολύ μπερδεμένο. Τον λατρεύω, είναι κάτι που δεν έχουμε δει ακόμα αλλά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί μόνο αυτόν έχω. Είχα ένα ακόμη παιδί που έχω χάσει από ναρκωτικά, άλλο ένα μελανό σημείο του χαρακτήρα».

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Μίλησε ακόμη για την θεατρική παράσταση «Σκρούτζ – Τα μαγικά Χριστούγεννα» στην οποία συμμετέχουν και τα δύο μικρά παιδιά του «εγώ το λατρεύω το σανίδι και πιστεύω ότι θα τους δώσει πολλά πράγματα», καθώς και τις δύο ακόμη παραστάσεις που πρωταγωνιστεί «Άγριος σπόρος» και «Ο φονιάς».