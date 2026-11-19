Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο επέλεξε να μιλήσει για το αυτοάνοσο που αντιμετώπισε.

Στην κάμερα της εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε η ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εργασίας και στο κακό εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο επέλεξε να αποκαλύψει εκ των υστέρων το ψυχοσωματικό με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη πέρυσι, λόγω του οποίου, όπως έχει δηλώσει, είχε χάσει αρκετά από τα μαλλιά της.

Όσα είπε η Μαρίνα Ασλάνογλου στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, στην αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε στους καλούς και τους κακούς ανθρώπους: «Έχω γνωρίσει κακούς ανθρώπους. Το καλό από το κακό απέχει ένα γράμμα, κάπα, λάμδα. Οπότε, έχω γνωρίσει και καλούς και κακούς ανθρώπους».

Με αφορμή μάλιστα, τη συζήτηση, πρόσθεσε: «Είμαι πλέον σε μία ηλικία που με την εμπειρία που έχω και με διάφορα πράγματα που έχω περάσει, καταλαβαίνω το κακό, το αντιλαμβάνομαι. Τον κακό τον άνθρωπο δεν τον αντέχω με τίποτα. Καλός συνάδελφος, πρέπει να είναι καλός και πάνω στη σκηνή και να είναι καλός άνθρωπος. Μπορεί να ερχόμαστε εδώ, και να αφήνουμε στην είσοδο του θεάτρου όλα όσα μας προβληματίζουν και ό,τι κουβαλάμε σα φορτίο στην καθημερινότητά μας, αλλά όταν είσαι σε μία δύσκολη επαγγελματική συνθήκη, δεν περνάει η σεζόν. Έχει συμβεί, δεν αποχώρησα, τα κατάπινα. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι σε αυτή τη δουλειά».

Τέλος, η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε στο ψυχοσωματικό με το οποίο είχε έρθει αντιμέτωπη, τονίζοντας ότι επέλεξε να μιλήσει γι’ αυτό μετά την προσωπική της μάχη: «Όσον αφορά τη δουλειά, δεν μου βγήκε κάτι σε ψυχοσωματικό. Για άλλα πράγματα μπορεί να μου έβγαινε… Ναι, μίλησα πρόσφατα και μίλησα αφού είχε τελειώσει όλο αυτό και το είχα ξεπεράσει. Αποφάσισα να το πω με δικά μου λόγια, με τον τρόπο που μπορώ εγώ, μία ιστορία χαρά και ελπίδας, με ένα αίσιο τέλος».

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