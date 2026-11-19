Ο στρατός της Ρωσίας βρήκε ιδανική ευκαιρία στην κυκλοφορία του διάσημου videogame.

Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε τον παγκόσμιο πανικό για την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του «Grand Theft Auto 6» για να ενθαρρύνει τους πολίτες να καταταγούν και να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram μια αφίσα που μιμείται την εμβληματική αφίσα του παιχνιδιού, με το μήνυμα «Διάλεξε τη δική σου αποστολή».

Σύμφωνα με το εργαλείο ανίχνευσης SynthID της Google, η αφίσα δημιουργήθηκε ή υποβλήθηκε σε επεξεργασία μέσω της OpenAI.

Αντί για εικόνες από το videogame, η αφίσα απεικονίζει τανκς, πυραύλους, drones, πολεμικά πλοία και στρατιώτες που φέρουν τη ρωσική σημαία και το σύμβολο Z, μια αναφορά στην επίθεση στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022.

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Η Μόσχα προσφέρει τεράστιους μισθούς και μπόνους με στόχο να προσελκύσει εργαζόμενους με χαμηλούς μισθούς στα στρατεύματά της για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας, αλλά,η ρωσική υπηρεσία του BBC και το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona, που βασίζονται ιδίως σε τοπικά δημοσιευμένες αναγγελίες θανάτων, έχουν καταμετρήσει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις ρωσικές δυνάμεις.