Ακόμη και τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας απέκτησαν ατμόσφαιρα Vice City, με αφορμή την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA VI.

Σε ρυθμούς Grand Theft Auto 6 (GTA VI) κινείται και η Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τον ενθουσιασμό των gamers γύρω από ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια.

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, το κυβερνών κόμμα επιστράτευσε την αισθητική του δημοφιλούς παιχνιδιού, μεταφέροντας τα κεντρικά της γραφεία σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στο Vice City, με φοίνικες, εντυπωσιακά χρώματα, πολυτελή αυτοκίνητα και ένα χαρακτηριστικό ηλιοβασίλεμα.

Η εικόνα, που θυμίζει περισσότερο εξώφυλλο του GTA, παρά ανάρτηση πολιτικού κόμματος, αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια της Πειραιώς να προσεγγίσει το νεανικό κοινό μέσα από την κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί γύρω από το γνωστό παιχνίδι.

Η κυκλοφορία του GTA VI πραγματοποιείται σήμερα, 19 Νοεμβρίου, για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής από τον προηγούμενο τίτλο της σειράς.

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