Το Grand Theft Auto 6 ήδη ξεπέρασε το Call of Duty: Modern Warfare II.

Έπειτα από 13 χρόνια, το μεγαλύτερο «κενό» στην ιστορία του παιχνιδιού, ξεκίνησε η κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6 που περίμεναν πολλοί λάτρεις των video game.

Η τεράστια αναμονή- καθώς η κυκλοφορία αναβλήθηκε πολλές φορές- δεν αποθάρρυνε τους gamers. Ήδη, εκτιμάται ότι έχουν πωληθεί 17 εκατ. αντίτυπα του Grand Theft Auto 6, ξεπερνώντας τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια στις προπαραγγελίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας Sensor Tower.

Εννιά ημέρες προτού κυκλοφορήσει το Grand Theft Auto 6 τα έσοδα από τις προπαραγγελίες είχαν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο για το Call of Duty: Modern Warfare II, το παιχνίδι με τις καλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ το 2022.

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Η πιο πολυαναμενόμενη κυκλοφορία video game ξεκίνησε από τη Νέα Ζηλανδία και ακολούθησε η Αυστραλία, ενώ σταδιακά θα είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο σήμερα. Ήδη, εκατομμύρια gamers έχουν κατεβάσει το παιχνίδι στις κονσόλες τους, καθώς είναι διαθέσιμο στο PlayStation 5, το Xbox Series X και το XBox S.

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Tο Grand Theft Auto V σημείωσε τεράστια επιτυχία, ήταν το bestseller για το 2013 και συνέχισε να αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, εν μέρει χάρη στο GTA online που κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες μετά.

Το GTA Online επέτρεψε στη Rockstar Games να έχει έσοδα με περισσότερους τρόπους πέρα από απλά την αγορά του παιχνιδιού και έχει αποφέρει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια την τελευταία δεκαετία.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters