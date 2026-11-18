Ένας κορονοϊός καθυστέρησε κάπως αυτή την δήλωση-τοποθέτηση. Ο κορονοϊός περνάει, άλλα είναι τα χειρότερα.

Σε μια πεντάωρη συζήτηση στο κελί του ο Ντερτιλής δεν αρνήθηκε ότι πυροβόλησε διαδηλωτές στο Πολυτεχνείο, αλλά προαναγγέλλοντας «προφητικά» τον Α.Γεωργιάδη ισχυρίστηκε ότι «κατά την εκκένωση δεν έκανε κάτι τέτοιο».

Μόνο που ο «α και ου» αντιπρόεδρος της ΝΔ υπερακόντισε τον Ντερτιλή, ο ισχυρισμός του οποίου αφορούσε τον εαυτό του και όχι τις «υπόλοιπες δυνάμεις της τάξης». Την συνέχεια ανέλαβε η δολοφονική ταξιαρχία των αλγορίθμων, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης υπερασπίστηκε το δικαίωμα λόγου του Α. Γεωργιάδη. Μόλις το άκουσαν άλλα παχύδερμα των αρίστων της πολιτικής έσπευσαν και αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα λόγου τους. Αλλοίμονο εάν δεν ασκήσουν το δικαίωμα στη δημοκρατία των social media, τότε τι θα κάνουν; θα περιμένουν την δικτατορία για να το πράξουν;

Μέχρι που εισήλθε στην σκηνή ο μέγας υποκριτής Κυριάκος Μητσοτάκης για να δηλώσει με αφορμή το Πολυτεχνείο ότι οι Έλληνες απέδειξαν τι μπορούν να πετύχουν ενωμένοι!!!

Μαζί δηλαδή και με όσους αρνούνται άμεσα ή έμμεσα το Πολυτεχνείο εις άγραν ακροδεξιών ψήφων και όχι μόνο. Από κοντά και τα ξέφτια των νεκρών συνειδήσεων της ύστερης μεταπολιτευτικής δημοκρατίας που δεν μπορούν να κρύψουν το μίσος τους για το Πολυτεχνείο 53 χρόνια μετά, όταν πολλοί από τους τότε συμμετέχοντες διαβαίνουν ο ένας μετά τον άλλον για να συναντήσουν τους τότε συναγωνιστές τους.

Η μαύρη αλήθεια είναι ότι η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος θρέφει τους αρουραίους της ακροδεξιάς.

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Για την ιστορία η δολοφονική καριέρα του Ντερτιλή ξεκίνησε πριν από την δικτατορία όταν όπως μου είπε, ντυμένος παπάς πήγε στη Κύπρο και ως άλλος συνταγματάρχης Κουρτς στο «Αποκάλυψη Τώρα» αυτονομήθηκε επιδιδόμενος σε όργιο βίας και αναγκάζοντας την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου να τον καλεί με ραδιοφωνικά μηνύματα να επιστρέψει στη βάση του.

Ο μακαρίτης Ντερτιλής εξομολογήθηκε τότε ότι «δεν έχει κουμπουριάσει ποτέ γυναίκα», Φαντάζομαι, ότι θα ήταν προσεκτικός και στο Πολυτεχνείο.

Τέλος μια άλλη σκοτεινή αλήθεια είναι ότι η «υποχρεωτική νάρκη» που επικαλέστηκε ο ποιητής- προφήτης Γ. Σεφέρης στην ιστορική δήλωση του για την δικτατορία στις μέρες μας αν δεν επιβάλλεται η νάρκωση τότε σίγουρα υποβάλλεται μέσω της soft βίας των αλγορίθμων και της φαιάς προπαγάνδας που εκμεταλλεύεται την άγνοια των νέων, που δεν έζησαν την δικτατορία και που τείνει να σπρώξει τα τανκς στην αχρηστία.

ΥΓ. Ένας κορονοϊός καθυστέρησε κάπως αυτή την δήλωση-τοποθέτηση. Ο κορονοϊός περνάει, άλλα είναι τα χειρότερα.

(Ο Γιώργος Βαρεμένος είναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας)