Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στην ολομέλεια της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, στη Λευκωσία.

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Αγαπητέ μου Νίκο, κ. Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στην Κύπρο, επικεφαλής μιας πράγματι μεγάλης αντιπροσωπείας Υπουργών, Υφυπουργών, κυβερνητικών στελεχών για την 4η Διακυβερνητική Συνάντηση μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ήταν, πράγματι, μια πρωτοβουλία που εσύ είχες προτείνει το 2023 και η οποία έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς, διότι διευρύναμε ουσιαστικά και με συγκεκριμένη στοχοθεσία και μετρήσιμα αποτελέσματα το πλαίσιο της συνεργασίας μας και πέραν των εθνικών θεμάτων, που προφανώς πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο των όποιων συζητήσεων κάνουμε.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σε συγχαρώ για μία εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου καταφέρατε να προωθήσετε πολύ σημαντικούς φακέλους.

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Βέβαια και εμείς προετοιμαζόμενοι για τη δική μας Προεδρία, έχουμε να μάθουμε από τον τρόπο με τον οποίο οργανώσατε τις δικές σας πρωτοβουλίες.

Το επόμενο έτος θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον οποίο θα συζητήσουμε σε δύο -εικάζω, πολυήμερα- Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα προσέρχονται ουσιαστικά με ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης: την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής.

Αλλά είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε και στους πολίτες μας ότι αυτή η συνεργασία έχει απτά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης, ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, ζητήματα πολιτικής προστασίας, όπου και οι δυο χώρες μας τα κατάφεραν καλύτερα ενδεχομένως από άλλες ευρωπαϊκές χώρες το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και μας υποχρεώνει συνέχεια να βελτιωνόμαστε.

Όλα αυτά είναι ζητήματα όπου αυτή η πρακτική ανταλλαγή απόψεων μεταφράζεται σε μετρήσιμες και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες τελικά βελτιώνουν την ποιότητα της διακυβέρνησης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένω την ενημέρωσή σου για τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή. Να χαιρετίσω και πάλι τη μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτή την προσπάθεια.

Τέλος, θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε, νομίζω, το ματς ίσως της δεκαετίας της Ευρωλίγκα και ήσουν παρών απ’ ότι έμαθα.

Ναι, είμαστε ενδυματολογικά εναρμονισμένοι σήμερα, αλλά πράγματι το χθεσινό ματς μάς θύμισε τη δύναμη του αθλητισμού ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει μέχρι που να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του.

Οπότε και πάλι, σε ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πολύ ζεστή φιλοξενία όπως πάντα στην αγαπημένη μας Κύπρο».

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«Να δούμε πως η αμοιβαία συνεργασία μας μπορεί τελικά να βοηθήσει τους πολίτες»

Αμέσως μετά, στην έναρξη της ολομέλειας της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός επισήμανε:

«Αγαπητέ μου Νίκο, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή φιλοξενία.

Σε λίγο δεν θα μας χωράει το τραπέζι, αν διευρύνουμε και άλλο τους τομείς της συνεργασίας μας, αλλά πράγματι αυτό το πλαίσιο Διακυβερνητικών Συνόδων έχει, όπως είπες, Νίκο μου, αποδώσει απτά αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και την Ειρήνη και τον Άκη, διότι με πολύ μεγάλη επιμέλεια φρόντισαν να αναδείξουν πτυχές του κυπριακού και του ελληνικού κυβερνητικού έργου, που αξίζει να αναδειχθούν στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων.

Και νομίζω, πράγματι, ότι είναι ωφέλιμο, πέραν των γενικών τοποθετήσεων που θα ακούσουμε, να εστιάσουμε σε κάποια πεδία πολιτικής, όπου μπορούμε να επιδείξουμε καταρχάς δείγματα καλής γραφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να δούμε πως η αμοιβαία συνεργασία μας μπορεί τελικά να βοηθήσει τους πολίτες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα με παροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών.

Αναφέρθηκες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή, με τεράστιες ευκαιρίες και σημαντικότατες προκλήσεις.

Η Ελλάδα, όπως ξέρεις, βρέθηκε, από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής μας, στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι κάτι το οποίο, όπως είχαμε συζητήσει, οι πολίτες το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, βελτιώνει την καθημερινότητά τους και νομίζω ότι εδώ η συνεργασία μας έχει δείξει πράγματι πολύ απτά αποτελέσματα.

Να θυμίσω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία από 1/1/2027 πρώτη θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η Ευρώπη θα ακολουθήσει λογικά, αλλά έχει ζητήσει ήδη μια χρονική παράταση προκειμένου να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε εμείς βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολύ μεγάλης μάχης για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους αλγόριθμους της τεχνητής νοημοσύνης.

Και βέβαια, στα ζητήματα πολιτικής προστασίας στα οποία αναφέρθηκες, η συνεργασία μας είναι συνεχής. Είχαμε σχετικά ικανοποιητικές αντιπυρικές περιόδους σε σχέση τουλάχιστον με τα ιστορικά δεδομένα. Και οι δύο, και η Ελλάδα και η Κύπρος, γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι, αλλά ξέρουμε βέβαια ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.

Τέλος, για την ευρωπαϊκή Προεδρία, σε ευχαριστώ που μας έδωσες δύναμη, υπενθυμίζοντάς μας πόσο σημαντικές προκλήσεις η χώρα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει από 1ης Ιουλίου 2027.

Να συγχαρώ και εσένα και όλο το επιτελείο σου, γιατί ξέρω ότι χρειάζεται πολύ ομαδική δουλειά για μια πραγματική εξαιρετική Προεδρία. Είμαστε και εμείς εδώ να πάρουμε και συμβουλές και μαθήματα, από τα απλά οργανωτικά ζητήματα μέχρι τις πιο σύνθετες ασκήσεις του να δημιουργούμε ευρωπαϊκό consensus για φακέλους οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι.

Και βέβαια, να κλείσω, θυμίζοντας σε όλες και σε όλους ότι θα έχουμε δύο ευρωπαϊκά συμβούλια στα τέλη Νοεμβρίου και στα μέσα Δεκεμβρίου, όπου πρέπει να κλείσουμε ουσιαστικά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο του 2028-2034, διότι αν δεν το κάνουμε τώρα, πολύ φοβάμαι ότι μετά θα γίνει στα τέλη του ’27 κάτι που θα μας δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

Και ότι προσερχόμαστε σε αυτήν τη συζήτηση με, θα έλεγα, ισχυρά ευθυγραμμισμένες απόψεις αλλά και με διάθεση να ρίξουμε τις απαραίτητες γέφυρες ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία στα τέλη του ’26 ώστε να αξιοποιήσουμε το ’27 προκειμένου να δημιουργήσουμε όλο το νομικό υπόβαθρο για να τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από 1/1/2028».