«Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης ξεχειλώθηκε πολύ στη συνέχεια», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για τη δήλωση του υπουργού Υγείας για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

«Πρωθυπουργό επιλέγουν είτε αυτοδύναμα, είτε με κυβέρνηση συνεργασίας οι πολίτες και όχι όσοι συμμετέχουν σε συζητήσεις, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, πέριξ του Κολωνακίου», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1.

«Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπως η κυβέρνηση Παπαδήμου, αλλά εκεί ήταν μια ειδική συνθήκη που έγιναν τεκτονικές αλλαγές στις κοινοβουλευτικές ομάδες και έγινε εν μέσω μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, μιας τετραετίας εν πάση περιπτώσει», απάντησε για τα σενάρια περί κυβέρνησης συνεργασίας ή κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού και πρόσθεσε: «Θεωρώ αυτονόητο ότι πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι οποιοσδήποτε άλλος πέραν της λαϊκής ετυμηγορίας. Το θεωρώ και προσβλητικό ως προς το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει αρχηγό, έχει πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί εκ νέου μαζί με όλους εμάς που θα εκτεθούμε μαζί του ως Νέα Δημοκρατία συνολικά στο σταυρό, στη λαϊκή ετυμηγορία δηλαδή, την ετυμηγορία των πολιτών. Άρα ας αφήσουμε τους πολίτες να αποφασίσουν και όχι κάποιους άλλους για αυτούς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για τους νεκρούς τους Πολυτεχνείου, τονίζοντας πως «ξεχειλώθηκε», ενώ τόνισε πως η ΝΔ θα ψηφίσει «παρών» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα «κόκκινα δάνεια».

Αναλυτικά:

«Ψηφίζουμε ‘παρών’ στην πρόταση για Εξεταστική»

«Το δικαίωμα για Εξεταστική στη μειοψηφία το δώσαμε εμείς, είναι κάτι το οποίο δόθηκε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, έρχεται μια νέα πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ για ένα πολύ σημαντικό θέμα (τα funds, τα κόκκινα δάνεια). Να πω δύο τρία πράγματα για τη στάση μας και για ποιον λόγο θα έχουμε αυτή την στάση, σε συνέχεια ενός δικαιώματος που δεν υπήρχε επί των ημερών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εμείς θα ψηφίσουμε παρών, για ποιον λόγο; Θα ψηφίσουμε παρών και εφόσον ψηφιστεί η πρόταση και γίνει Εξεταστική θα συμμετέχουμε ενεργά και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο παραπάνω μπορούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή, η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, τις εργασίες αυτής της Εξεταστικής, γιατί θεωρούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά και σημαντικά βήματα επί των ημερών μας για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά παραπάνω από 20 δισεκατομμύρια, έχουν ρυθμίσει περισσότεροι από 70.000 συμπολίτες μας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και των συνολικών ρυθμίσεων που έχει φέρει η Κυβέρνηση αυτή, που έχει διευρυνθεί η περίμετρος, που έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια. Όλα αυτά θα προκύψουν. Κι έτσι θα φανεί στην πράξη ποια κυβέρνηση σέβεται στην πραγματικότητα τους ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά ταυτόχρονα -και το λέω ρητώς και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να υπογραμμιστεί – και τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή συνολικά την κοινωνία και όχι χωρίς ισορροπία, όπως προσπαθεί να κάνει η Αντιπολίτευση και ποια κυβέρνηση πέρασε από τα μεγάλα λόγια ενός άλλου πολιτικού χώρου, που ξέρει να κάνει δυστυχώς γι’ αυτό το θέμα μόνο καταγγελίες και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα, στις πράξεις και πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Άρα με σεβασμό θα αντιμετωπίσουμε την πρόταση αυτή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί παρών και όχι ναι; Γιατί η Αντιπολίτευση έχει δικαίωμα σε δύο Εξεταστικές μέσα μια τετραετία, τέλος πάντων σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, που φαίνεται ότι θα εξαντληθεί. Η μία ήταν η Εξεταστική για τα Τέμπη που έχει γίνει. Αν εμείς ψηφίζαμε ναι, ουσιαστικά δεν θα είχε δικαίωμα για άλλη Εξεταστική μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου αυτής. Δεν θα υπήρχε δικαίωμα για δεύτερη Εξεταστική, οπότε ουσιαστικά θα συμβάλαμε στο να χάσει η Αντιπολίτευση το δικαίωμα αυτό. Άρα, ψηφίζουμε παρών, δεν καταψηφίζουμε, δηλαδή, ούτως ώστε σε περίπτωση που με τις ψήφους της Αντιπολίτευσης συγκεντρωθούν οι 120 ψήφοι, τότε θα προχωρήσει η Εξεταστική. Στην πράξη θα δείξουμε ότι σεβόμαστε την Εξεταστική αυτή, όπως και το σύνολο των Εξεταστικών που ψηφίζει η Βουλή. Θα συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες της, αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συμβάλλαμε, εκμεταλλευτήκαμε την πρόταση αυτή για να μην έχει δικαίωμα για άλλη Εξεταστική με πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης αυτή η Βουλή».

«Ξεχειλώθηκε αυτό που είπε ο Γεωργιάδης για το Πολυτεχνείο»

«Για να είμαστε λίγο δίκαιοι, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης ξεχειλώθηκε πολύ στη συνέχεια. Και όπως συμβαίνει πάντα, από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να το αξιοποιήσουν, αλλά με έναν τρόπο πολύ, πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Η θέση του κόμματος, της παράταξης, αλλά νομίζω και πολύ περισσότερου κόσμου ευρύτερα αυτής, αποτυπώθηκε και φέτος μέσα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Το Πολυτεχνείο, μια κορυφαία πράξη θυσίας ενάντια στη δικτατορία, δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν πολιτικό χώρο και σε κανένα κόμμα. Το Πολυτεχνείο συμβολίζει τον αγώνα των Ελλήνων, των φοιτητών, εκείνων που ήταν εκεί, αλλά και εκείνων που στήριξαν. Όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί και δεν αμφισβητούνται από τις επίσημες εκθέσεις και έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν τα αμφισβητεί κανείς. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Η ίδια η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα και επέλεξε το τότε πολιτικό σύστημα, δεν λέω μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν πρωτοστατών σε όλα αυτά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, οι πρώτες εκλογές του 1974 να γίνουν 17 Νοεμβρίου, κατά την πρώτη επέτειο, δηλαδή, του Πολυτεχνείου. Αυτό λέει πολλά. Δεν πρέπει, λοιπόν, να χαρίζουμε ή να θεωρούμε ότι ανήκει μονοπωλιακά μια τόσο ιστορική ημέρα, η οποία άνοιξε τον δρόμο, μαζί με άλλες πράξεις και εκδηλώσεις κατά της δικτατορίας, ούτως ώστε λίγους μήνες, κάποιους μήνες αργότερα, το 1974… Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έγιναν μέχρι να πέσει οριστικά η χούντα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν υποτίμησε την συμβολή του Πολυτεχνείου στις συνολικές πράξεις αντίστασης των Ελλήνων, των πολιτών που θέλανε δημοκρατία, δηλαδή της κοινωνίας συνολικά ενάντια στη δικτατορία. Απλά έβαλε σε μια σειρά τα ιστορικά γεγονότα. Δεν σημαίνει ότι αλλοίωσε την έννοια του Πολυτεχνείου και τη συμβολή των φοιτητών.

(Βοηθάνε τέτοιου είδους δηλώσεις την παράταξή σας; )

Η Νέα Δημοκρατία όσες φορές κατάφερε και πήρε μεγάλα ποσοστά, κατάφερε και έπεισε πολίτες οι οποίοι ανήκουν ευρύτερα του ιδεολογικού χώρου της. Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει ειπωθεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, όπως έχει αναλυθεί πάρα πολλές φορές από πολλούς προέδρους της και όπως έχει συμβεί στις μεγάλες εκλογικές της νίκες, αρχής γενομένης από το 1974, πολύ μεγάλες εκλογικές νίκες το 1989-1990, επί του Κώστα Καραμανλή το 2004 και με τα πολύ σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023, δύο φορές, έχει καταφέρει και έχει πείσει ακροατήρια, πολίτες οι οποίοι ανήκουν ευρύτερα του ιδεολογικού μας χώρου, δηλαδή από τις παρυφές της κεντροαριστεράς μέχρι και τη δεξιά. Είναι μια παράταξη η οποία έχει αρχές και αξίες, δεν έχει απόσχει ποτέ από αυτές, αλλά οφείλει να μιλάει στο σύνολο της κοινωνίας. Και δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε το λάθος να «χαρίζουμε» επετείους, ημέρες, συμβολισμούς σε κανέναν χώρο. Ούτε σε εμάς ανήκει μονοπωλιακά η δημοκρατική ευαισθησία. Όλο το πολιτικό φάσμα, όλο το δημοκρατικό τόξο, θεωρώ ότι έχει την ίδια δημοκρατική ευαισθησία. Ούτε ανήκει σε κάποιον μονοπωλιακά ο πατριωτισμός. Δεν υπάρχουν περισσότεροι και λιγότεροι πατριώτες στο πολιτικό σύστημα. Εξαιρώ πάντοτε, βέβαια, τα άκρα.

Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε δύο συζητήσεις. Άλλο πράγμα οι εγκληματικές ενέργειες, άλλο πράγμα αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο απεδείχθη εκ του αποτελέσματος από τη δικαιοσύνη ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, κάποια μέλη του, τέλος πάντων, όσοι καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό, όσα είπε, τέλος πάντων, η δικαιοσύνη. Άλλο πράγμα, λοιπόν, οι πράξεις και οι ενέργειες φυσικών προσώπων στο πλαίσιο λειτουργίας ενός κόμματος ή στο πλαίσιο λειτουργίας μιας εγκληματικής οργάνωσης. Και άλλο πράγμα οι ιδέες. Όσο αποκρουστικές και να είναι, η δικαιοσύνη δεν ποινικοποιεί τις ιδέες. Η δικαιοσύνη ποινικοποιεί τις εγκληματικές πράξεις. Η Χρυσή Αυγή εν προκειμένω καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό ως εγκληματική οργάνωση. Άλλο τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ καθαρά λέω, εγώ καθαρά λέω, πριν πάμε στον Κασιδιάρη, εγώ καθαρά λέω, όπως έχει πει επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν το λέω εγώ και εσείς, ότι έχει βρει μια μέρα, συγκεκριμένη μέρα, όπου είναι η επέτειος των θυμάτων του σταλινισμού και του ναζισμού. Αυτό λέει πολλά. Δεν υπάρχει καλός και κακός φασισμό. Η επίσημη ημέρα είναι κατά των θυμάτων του σταλινισμού και του ναζισμού. Στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα είναι σωστό και αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τις πράξεις. Είναι άλλο πράγμα οι πράξεις».

Για το αν θα είναι υποψήφιος ο Η. Κασιδιάρης στις εκλογές

«Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε η κυβέρνηση μας ο Άρειος Πάγος. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ με μια δημόσια τοποθέτησή μου να προδικάσω μια απόφαση της δικαιοσύνης. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι περήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που πέρασε από τα όμορφα λόγια, αλλά την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για να βρεθεί αίθουσα να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, στις πράξεις, βρέθηκε αίθουσα να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και αποφάσισε η δικαιοσύνη όπως εκείνη έκρινε. Και παράλληλα προχωρήσαμε σε μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να μπορέσει να πάρει μια απόφαση όπως αυτή που πήρε, για να μην συμμετέχουν εγκληματικές οργανώσεις στις δημοκρατικές εκλογές, στις εκλογές μας. Αλλά προσέξτε, αυτές τις διατάξεις δεν τις ψήφισαν όλοι και πολλοί εξ αυτών που κουνάνε το δάχτυλο, όπως ο κύριος Τσίπρας με τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες διατάξεις, δεν τις είχαν υπερψηφίσει».

Για τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον Α. Σαμαρά

«Ας δούμε καταρχάς αν επιβεβαιωθούν οι φήμες αυτές. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Οι πολίτες ψηφίζουν, μας κρίνουν όλους. Πιστεύω ότι τα προβλήματα των πολιτών λύνονται με προγραμματικό λόγο, νομοσχέδια, πράξεις, αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει ξεκάθαρα και αποκλειστικώς στην αυτοδυναμία, με απόλυτο σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία. Ό,τι πουν οι πολίτες στο τέλος της ημέρας θα το σεβαστούμε, αλλά ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, η αυτοδυναμία. Και ξέρετε, οι εκλογές και οι μετέπειτα εξελίξεις των εκλογών δεν θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα ενός deal, μιας ανταλλαγής καρεκλών. Η πολιτική είναι πολιτικές. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια ξεκάθαρη εξωτερική και αμυντική πολιτική, η οποία θεωρώ ότι έχει πετύχει όλα όσα δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζοντας να υπηρετούμε τις πάγιες εθνικές θέσεις που όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπηρέτησαν, αλλά οι επιτυχίες των τελευταίων ετών είναι αδιαμφισβήτητες και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτή την πολιτική ή στις αρχές μας, μόνο και μόνο στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν κρύβω τα λόγια μου».

Για σενάρια που ακούγονται για κυβερνήσεις συνεργασίας ή κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού

«Όπως συζητήσαμε στην αρχή, έχουμε την πιο στέρεη και την πιο συμπαγή και την μεγαλύτερη σε διάρκεια, την οποία οφείλουμε να προστατέψουμε ως κόρη οφθαλμού, Δημοκρατία. Έχουμε βουλευτικές εκλογές. Θεωρώ, αυτό δεν είναι ότι προκύπτει από κάποια διάταξη, αλλά νομίζω είναι αυτονόητο και είναι και μια παράδοση η οποία έχει τηρηθεί ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε 18%, αλλά ήταν πρώτο κόμμα, ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Γιατί πρωθυπουργό επιλέγουν είτε αυτοδύναμα, είτε με κυβέρνηση συνεργασίας οι πολίτες και όχι όσοι συμμετέχουν σε συζητήσεις, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, «πέριξ του Κολωνακίου».

Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπως η κυβέρνηση Παπαδήμου, αλλά εκεί ήταν μια ειδική συνθήκη που έγιναν τεκτονικές αλλαγές στις κοινοβουλευτικές ομάδες και έγινε εν μέσω μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, μιας τετραετίας εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι οποιοσδήποτε άλλος πέραν της λαϊκής ετυμηγορίας. Το θεωρώ και προσβλητικό ως προς το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει αρχηγό, έχει πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί εκ νέου μαζί με όλους εμάς που θα εκτεθούμε μαζί του ως Νέα Δημοκρατία συνολικά στο σταυρό, στη λαϊκή ετυμηγορία δηλαδή, την ετυμηγορία των πολιτών. Άρα ας αφήσουμε τους πολίτες να αποφασίσουν και όχι κάποιους άλλους για αυτούς.

Εμείς έχουμε αποκλειστικό στόχο την αυτοδυναμία. Ένας από τους λόγους που έχουμε στόχο την αυτοδυναμία είναι γιατί αυτοί που θα μπορούσαν να είναι συνομιλητές μας σε περίπτωση που δεν την πετύχουμε, με πρώτο και κυριότερο το ΠΑΣΟΚ, έχουμε δει ότι έχουν κάνει μια μεταστροφή και μέσα από τις μεταγραφές που κάνουν, παράδειγμα η κυρία Κασιμάτη ή άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με όλο το σεβασμό στην πορεία του καθενός, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία και καθύβριζαν και τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Άρα η στάση των πολιτικών δυνάμεων και ειδικά του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια και η μετατόπισή τους και με τις πολιτικές τους επιλογές και με τη ρητορική τους και με την υιοθέτηση του αφηγήματος της εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, έχει καταστήσει, θεωρώ, ως μόνη ρεαλιστική λύση, οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θα την επικυρώσουν, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε έχει πολλά αν, συγκεκριμένα, και το βασικό το πρόβλημα, άρα θεωρώ ότι είναι αδιέξοδο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί, είναι ότι, όπως είπα και πριν, οι πολιτικοί δεν είναι μόνο πρόσωπα και καρέκλες, είναι πρωτίστως πολιτικές και θέσεις. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ λοιπόν πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτή να συνεχίσει να εφαρμόζει μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική με κάποιους οι οποίοι, με όλο το σεβασμό στη διαδρομή τους, την χαρακτηρίζουν ενδοτική ή τέλος πάντων προβληματική ή τέλος πάντων όπως έχει χαρακτηριστεί με διάφορα τέλος πάντων τα οποία έχουν γίνει καθόλου ευχάριστα για την παράταξη. Εγώ σέβομαι και τιμώ, σέβομαι και τιμώ κάθε πρόεδρο της παράταξης αυτής που είμαι από μικρό παιδί. Θεωρώ ότι έχω πει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου κράτησε την Ελλάδα όρθια κόντρα στις δυνάμεις του λαϊκισμού και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει όσα δεν πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια αθροιστικά».

Για τις απευθείας αναθέσεις

«Οι απευθείας αναθέσεις 2025, επί του συνόλου των συμβάσεων, αυτά είναι επίσημα στοιχεία, τα οποία δεν αμφισβητούνται, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Δηλαδή δεν είναι από το κεφάλι μου. Λοιπόν, 2025, η τελευταία πλήρης χρονιά που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή σε λίγους μήνες θα μπορούμε να δούμε και το 2026. Πόσοι ήταν συνολικά σε αξία οι δημόσιες συμβάσεις; 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτές οι απευθείας αναθέσεις, οι οποίες κυρίως είναι από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς υγείας και λοιπούς φορείς, ήταν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα κάτι παραπάνω από το 15%. Οι αναθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης, της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή αν βγάλουμε έξω τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοσοκομεία, είναι το 4% επί της συνολικής αξίας των συμβάσεων. Το 4% είναι, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 450 εκατομμύρια επί συνόλου 13 δισεκατομμυρίων που είναι συνολικά οι δημόσιες συμβάσεις. Άρα η εικόνα που προσπαθεί να δώσει η αντιπολίτευση ότι είμαστε η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων είναι μια εικόνα που είναι παραπλανητική.

Τώρα, αυτές οι απευθείας αναθέσεις, είτε της κεντρικής διοίκησης, είτε των νοσοκομείων, είτε των δημάρχων, είτε των περιφερειαρχών, είναι προβληματικές; Οι απευθείας αναθέσεις προβλέπονται μέχρι ένα ποσό, άρα όποιος δήμαρχος ή υπουργός ή γενικός γραμματέας κάνει απευθείας ανάθεση, δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι κακό, το αντίθετο. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει παραδοτέο ή που αυτός που παίρνει την απευθείας ανάθεση δεν είναι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά, όσοι δίνουν μια απευθείας ανάθεση ελέγχονται. Αλλά προσέξτε, πόσοι από αυτούς που μας ακούνε και συνολικά επί του συνόλου των Ελλήνων πολιτών ξέρουν ότι αυτός ο τίτλος, ο εντυπωσιακός, «κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων», αντιστοιχεί τελικά στην ουσία στο 4% επί του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα η μέση αξία ανάθεσης είναι 18.900 ευρώ. Άλλος ένας μύθος που πάει συνήθως τον κουμπώνουν, είστε και η «κυβέρνηση των μετακλητών». Δεν το έχετε ακούσει; Δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει.

Οι μετακλητοί της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τους μετακλητούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι λιγότεροι σήμερα που μιλάμε από ό,τι ήταν το 2019. Λιγότεροι. Όχι ίδιοι, λιγότεροι. Οι περισσότεροι μετακλητοί, θα σας στείλω και τα αναλυτικά στοιχεία, οι περισσότεροι μετακλητοί, γιατί έχουμε συνολικά περισσότερους, συνολικά ως κράτος, είναι γιατί αυξήθηκαν οι θέσεις των μετακλητών κατόπιν αιτημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να διοικηθούν οι δήμοι. Άρα ναι, συνολικά είναι περισσότεροι στο κράτος, αλλά στην κεντρική κυβέρνηση, αυτό που λέμε δηλαδή αυτή η «κακιά κυβέρνηση» που αύξησε τους μετακλητούς, σε εμάς δηλαδή στην κυβέρνηση, οι μετακλητοί είναι λιγότεροι».