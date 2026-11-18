Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αναβιώνει τον ρόλο του Kevin McCallister.

O Μακόλεϊ Κάλκιν, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά το «Home Alone», ετοιμάζεται να μείνει ξανά μόνος στο σπίτι.

Ο ηθοποιός αναβιώνει τον εμβληματικό ρόλο του Kevin McCallister για χάρη της νέας χριστουγεννιάτικης καμπάνιας των McDonald’s, χαρίζοντας στο κοινό μια νοσταλγική επιστροφή σε μία από τις πιο κλασικές -χριστουγεννιάτικες- ταινίες όλων των εποχών.



Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ειδικό μενού βασισμένο στις αγαπημένες συνήθειες του Kevin το οποίο ο αμερικανικός κολοσσός θα διαθέσει από την 1η Δεκεμβρίου σε συνολικά 47 χώρες, μέσα σε μια συσκευασία-αντίγραφο του εμβληματικού σπιτιού της ταινίας του 1990. Επιπλέον θα συνοδεύεται από ένα ζευγάρι συλλεκτικές κάλτσες, στα σχέδια των οποίων πρωταγωνιστούν τόσο ο ίδιος όσο και κλασικοί χαρακτήρες των McDonald’s σε θρυλικές σκηνές του φιλμ.



«Εξαφανίστηκαν όλοι... ξανά», ακούγεται να λέει ο 46χρονος σήμερα ηθοποιός στο σποτ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Ραμού Γιούσεφ και Αμίρ Φάρχανγκ, όταν συνειδητοποιεί πως βρίσκεται ολομόναχος σε ένα κλειστό και αποκλεισμένο από τα χιόνια κατάστημα της αλυσίδας. Χωρίς να χάσει χρόνο, φοράει τη στολή του προσωπικού και αναλαμβάνει την προετοιμασία παραγγελιών αποκλειστικά για εκείνον.



«Το «Home Alone» γεύμα μετατρέπει τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του Kevin σε κάτι που οι θαυμαστές μπορούν να γευτούν, να συλλέξουν και να κάνουν δικό τους», αναφέρει η εταιρεία σε σχετικό δελτίο Τύπου. Παράλληλα καλεί όσους το αγοράσουν να στρογγυλοποιήσουν την αξία της παραγγελίας τους ενισχύοντας το έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού Ronald McDonald House Charities (RMHC), σύμφωνα με το LBB.