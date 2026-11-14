Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Ρόκι» 45.000 δρομείς συμμετέχουν σήμερα στον αγώνα «Rocky Run».

Χιλιάδες θαυμαστές του Ρόκι Μπαλμπόα βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, την πόλη που διαδραματίζεται η ιστορική ταινία, για να τιμήσουν τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Σύμφωνα με το ABC, Οι θαυμαστές τίμησαν την κληρονομιά της 50 χρόνια μετά την ταινία με μια συγκέντρωση όπου 570 άτομα ντύθηκαν Ρόκι και κατέρριψαν το ρεκόρ Γκίνες, την Παρασκευή (13/11) στα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας. Η στολή; Ένα μαύρο σκουφάκι, γκρι φόρμα και φούτερ, και μαύρα αθλητικά παπούτσια που παραπέμπει στην ενδυμασία του πρωταγωνιστή από την περίφημη σκηνή που γυρίστηκε στο ίδιο σημείο.

«Πώς σε λένε;» ρώτησε ο εκφωνητής έναν συμμετέχοντα. «Ρόκι Μπαλμπόα» απάντησε και αμέσως όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο, για την περίσταση έπρεπε να παρευρεθούν τουλάχιστον 250 άτομα. Το επίσημο ρεκόρ «γράφτηκε» όμως με 570 συμμετέχοντες στη σχετική συγκέντρωση.

Αφού επιβεβαιώθηκε το νέο ρεκόρ, οι συμμετέχοντες έτρεξαν στις σκάλες για να ποζάρουν για μια φωτογραφία μπροστά από το μουσείο. Το Σάββατο (14/11), αξιωματούχοι του τουρισμού στην πόλη δήλωσαν ότι 45.000 δρομείς από όλες τις 50 πολιτείες και 75 χώρες θα συμμετάσχουν στο «Rocky Run».

{https://x.com/ABC/status/2121611063577759778}

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Η πόλη της Φιλαδέλφεια έχει διοργανώσει μία σειρά εκδηλώσεων αυτόν τον μήνα για να τιμήσει τον κινηματογραφικό μποξέρ, μεταξύ των οποίων έναν αγώνα ταχύτητας στα σκαλιά όπου γυρίστηκε η σχετική διάσημη σκηνή της ταινίας, μια τελετή για την εγκατάσταση του αγάλματος του Ρόκι στο σημείο, καθώς και μια πρόκληση στην αγορά κρεάτων, όπου οι θαυμαστές αναπαριστούν τη σκηνή της προπόνησής του χτυπώντας κατεψυγμένα κρέατα.

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