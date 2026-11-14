Ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ουδέτερο, αλλά χρησιμεύει ως «εργαλείο» των παγκόσμιων ελίτ για να προωθούν τα συμφέροντά τους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη διάρκεια ομιλίας του σε μια ισχυρή, συντηρητική οργάνωση νομικών και τάχθηκε υπέρ μιας δυναμικής εξωτερικής πολιτικής και κατά του διεθνούς δικαίου που περιορίζει τις ενέργειες των ΗΠΑ.

Μιλώντας στους δικηγόρους μέλη της Federalist Society ο Ρούμπιο κατηγόρησε το ΔΠΔ ότι επιδιώκει να εφαρμόσει κανόνες τους οποίους η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πριν περίπου έναν μήνα νέες κυρώσεις εις βάρος του ΔΠΔ με στόχο να προκαλέσουν παράλυση στη λειτουργία του, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ τον Απρίλιο.

Ο Αμερικανός υπουργός κατηγόρησε το δικαστήριο ότι επικαλείται το διεθνές δίκαιο για να καταδικάσει «σχεδόν όλες τις μεγάλες αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής» που έλαβε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – από τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική ως την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ουδέτερο, αλλά χρησιμεύει ως «εργαλείο» των παγκόσμιων ελίτ για να προωθούν τα συμφέροντά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξάλλου στην ομιλία του εξήγησε ότι ο στόχος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν να αποτρέψουν την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που εκτίμησε ότι είναι ιδιαίτερα επείγον καθώς οι «ακραίοι σιίτες ιερωμένοι» στην Ισλαμική Δημοκρατία έχουν «επεκτατική νοοτροπία».

Μάλιστα ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η στάση του Ιράν έρχεται σε αντίθεση με αυτή της Βόρειας Κορέας. «Δεν δικαιολογώ τα φοβερά πράγματα που έχουν συμβεί εκεί», είπε. «Απλώς λέω ότι αυτός (σ.σ. ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν) δεν έχει επεκτατικές τάσεις. Δεν προσπαθεί να εισβάλει στην Ιαπωνία ή στην Κίνα ή οπουδήποτε».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι ΗΠΑ «δεν θα υποκύψουν στο στείρο όραμα ακραίων δικαστών ή παγκόσμιων γραφειοκρατών χωρίς ψυχή», επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι το ΔΠΔ θα προσπαθήσει να ασκήσει διώξεις σε Αμερικανούς αξιωματούχους ή στρατιωτικούς. Το επιχείρημα αυτό το χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του δικαστηρίου τον προηγούμενο μήνα.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν συμφωνήσει ποτέ να υποκύψουν στην εξουσία του ΔΠΔ, αλλά αυτό το δικαστήριο και οι σύμμαχοί του στην παγκόσμια γραφειοκρατία έχουν ορίσει τους εαυτούς τους δικαστές και ενόρκους και εκτελεστές της παγκόσμιας τάξης», κατήγγειλε.

«Αν είναι αρκετά ηλίθιοι ώστε να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις χωρίς αξία αποφάσεις τους, η απάντησή μας θα είναι σίγουρα ίδια με αυτή του Ρωμαίου στρατηγού Πομπήιου (…) ‘Σταματήστε να επικαλείστε νόμους απέναντι σε άνδρες με σπαθιά’».

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία κατά του ΔΠΔ, το οποίο έχει δεσμευθεί να καταλύσει «τούβλο τούβλο», οργισμένη από το γεγονός ότι οι δικαστές του εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες και ο ΟΗΕ έχουν καταγγείλει τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ το Ισραήλ τις έχει χαιρετίσει.

Οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ, αλλά δεν το έχουν επικυρώσει.