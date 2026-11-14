Αναλυτικά όσα ανέφερε.

Ανησυχία για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τη διαχείριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι με αυτήν επιτρέπεται στην Άγκυρα να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας.

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε να μην υπάρξει εφησυχασμός, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική στάση και υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις δημιουργούν τετελεσμένα.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συνέδεσε τις εξελίξεις με ευρύτερους οικονομικούς ανταγωνισμούς και γεωπολιτικά συμφέροντα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή της Μεσογείου.

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«Δεν χρειάζεται εφησυχασμός: όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να "εφησυχάσει" τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει», υπογράμμισε.

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Αναλυτικά:

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας.

Δεν χρειάζεται εφησυχασμός: όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να «εφησυχάσει» τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει.

Και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος, μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών, που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα, στο εγγύς μέλλον, τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ευχαριστώ».