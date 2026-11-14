Αναλυτικά όσα επεσήμανε.

Με την τέταρτη σεζόν του «Maestro» να σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της ιστορίας, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για το μεγάλο φινάλε της σειράς, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τα τελευταία επεισόδια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να κλείσει τον κύκλο των ηρώων που αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό.

Ο δημιουργός, ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς εμφανίστηκε στην εκπομπή «For You», αναφερόμενος στην τελευταία σεζόν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο.

Όπως ξεκαθάρισε, ο νέος κύκλος θα είναι πράγματι ο τελευταίος, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία που ακολούθησε η παραγωγή, παραδεχόμενος ότι όταν ξεκινούσε το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν μπορούσε να φανταστεί τη μεγάλη απήχηση που θα αποκτούσε.

«Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έξι μεγάλα επεισόδια και ένα φινάλε σχεδόν δύο ωρών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η τέταρτη σεζόν θα αποτελείται από έξι μεγάλα επεισόδια, με το τελευταίο να έχει διάρκεια που θα κυμαίνεται από 105 έως 110 λεπτά, προσεγγίζοντας δηλαδή τη διάρκεια μιας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στόχος του, όπως εξήγησε, είναι να προσφέρει στους τηλεθεατές ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό κλείσιμο, χωρίς να αφήσει την ιστορία να τελειώσει βιαστικά. Παράλληλα, επιθυμεί να αποδώσει στους πρωταγωνιστές της σειράς την κατάληξη που είχε σχεδιάσει από την αρχή, αλλά δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να υλοποιήσει.

«Είναι έξι μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έκλεισα σωστά τον κύκλο», δήλωσε.

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους»

Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε και στην προσωπική του διαδρομή στον χώρο της τηλεόρασης και της δημιουργίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο ή πηγή έμπνευσης για τους νεότερους ανθρώπους.

Αντίθετα, όπως σημείωσε, αισθάνεται τυχερός που έχει τη δυνατότητα να ασχολείται επαγγελματικά με κάτι που αγαπά και να βλέπει τη δουλειά του να βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό.

Για τον ίδιο, η αποδοχή αυτή αποτελεί ουσιαστική επιβράβευση της προσπάθειας και της δουλειάς που καταβάλλει, όχι μόνο προσωπικά, αλλά μαζί με όλους τους συνεργάτες του.

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmusudz99xop?integrationId=40599y14juihe6ly}