Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έρχεται ως ambassador στην Αγορά του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με ambassador τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη επιστρέφει η Αγορά του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη Αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά και οι σειρές του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον κομβικό ρόλο της Αγοράς.



Η Αγορά (6-14 Νοεμβρίου), η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της Αγοράς θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή -σε φυσικούς χώρους και online- παρουσιάζοντας ένα πλούσιο φάσμα από δράσεις της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον χαρακτήρα τους, αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ambassador της Αγοράς

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, γνωστός για τη δουλειά του στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τους ανερχόμενους δημιουργούς που συμμετέχουν στην Αγορά και θα τους ενθαρρύνει στα επόμενα τους βήματα. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

«Δέχτηκα με μεγάλη χαρά να είμαι φέτος ο ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιατί έχω περάσει από όλα τα στάδια που χρειάζονται για να γίνει μια ταινία ή μία σειρά. Θυμάμαι πάντα το άγχος του νέου δημιουργού που έχει μια ιστορία να πει αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Το φεστιβάλ είναι μια πολύ καλή αρχή. Είναι ο ιδανικός χώρος για να βρουν οι δημιουργοί καθοδήγηση, συνεργάτες και θάρρος. Θα είμαι εκεί για να υποστηρίξω τις προσπάθειές τους» σημειώνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

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O Χριστόφορος Παπακαλιάτης ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός σε ηλικία μόλις 16 ετών και ήδη από τα 20 του, άρχισε να γράφει, να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικές παραγωγές για το κανάλι MEGA.

Το 2012, έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σε ταινία μεγάλου μήκους με το Αν…, μια δραματική ιστορία αγάπης, στην οποία υπήρξε και πρωταγωνιστής και σεναριογράφος. Η ταινία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα, παραμένοντας στις κινηματογραφικές αίθουσες για πάνω από τέσσερις μήνες, με τις εισπράξεις να ανέρχονται περίπου στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, Ένας Άλλος Κόσμος, σύστησε το έργο του σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην ταινία, μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζ. Κ. Σίμονς.

Το Ένας Άλλος Κόσμος έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της δεκαετίας και διανεμήθηκε σε 25 χώρες.

Το 2019 σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ Ένας Κόσμος, το οποίο γυρίστηκε στο Νεπάλ και στη Γκάνα.

Το 2022, δημιούργησε την τηλεοπτική σειρά Maestro , αρχικά για το ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο MEGA. Η σειρά έγινε η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που αγοράστηκε από το Netflix για παγκόσμια διανομή. Η σειρά μπήκε στην παγκόσμια λίστα των 10 κορυφαίων σειρών του Netflix για μη αγγλόφωνες τηλεοπτικές παραγωγές, αποτελώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική τηλεόραση στη διεθνή σκηνή.

Η τελευταία σεζόν του Maestro θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά στο Netflix τον Δεκέμβριο του 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την σειρά. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζει την επόμενη ταινία μεγάλου μήκους του, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στον κινηματογράφο ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός.