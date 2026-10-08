Ο Φάνης Μουρατίδης στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου ο Φάνης Μουρατίδης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι θα βρίσκεται σε αρκετά επεισόδια της νέας σεζόν για τη σειρά του «Maestro».

Στους πρώτους κύκλους της σειράς, ο Φάνης Μουρατίδης κατείχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

«Είμαι… Η συμμετοχή μου δεν είναι για να με χορτάσεις, αλλά είμαι. Είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια… Με έναν τρόπο τονίζω την απουσία μου», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός αναφερόμενος στο «Maestro».

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Φάνης Μουρατίδης: Η συμμετοχή στο ραδιόφωνο της εκκλησίας

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Φάνης Μουρατίδης, αναφέρθηκε στις προσωπικές του σκέψεις και ανησυχίες, εξηγώντας ότι υπήρξε στη ζωή του η κατάλληλη συγκυρία ώστε να τις «εξερευνήσει», μέσα από τη συμμετοχή του στο ραδιόφωνο της εκκλησίας:

«Ήταν μία συγκυρία. Είχε κάτσει μία περίπτωση τότε που με απασχολούσαν κάποια θέματα, κάποια πράγματα πιο ιδιαίτερα και πιο ευαίσθητα. Υπήρχαν κάποια θεολογικά κείμενα, και μου δόθηκε αυτό το βήμα… Όχι, ήταν πράγματα που ήθελα να τα επικοινωνήσω εγώ με τον κόσμο. Ήταν πράγματα που είχα βρει σε αυτά τα κείμενα… Έχω σχέση με το Θεό. Μία δική μου σχέση, και δεν την επικοινωνώ, ούτε κάθομαι και λέω… Είναι ένας προσωπικός δρόμος που αφορά εμένα και κανέναν άλλον. Η στάση σου στα πράγματα λέει πολλά περισσότερα απ’ όσο τα λόγια σου».

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Φάνης Μουρατίδης: Οι επαγγελματικές προτάσεις από το εξωτερικό

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί επαγγελματικές προτάσεις από το εξωτερικό.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θέλησε να αποκαλύψει από ποια χώρα ή για τι ρόλο. Όπως μάλιστα εξήγησε, η διεθνής καριέρα δεν ήταν κάτι που τον απασχολούσε ιδιαίτερα:

«Δεν μπορούσε να συμβεί… Θα ήθελα να το ζήσω… Πάντα είναι ένα εμπόδιο η γλώσσα, αλλά και ένα άλλο εμπόδιο είναι το πώς είναι η ζωή σου τώρα. Αν με ρωτάς πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει να κάνω μία τέτοια καριέρα. Σαν μία εμπειρία για μία φορά θα ήθελα να το κάνω… Δεν είναι και κανένας καημός».

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